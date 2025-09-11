Seremi de Salud reitera importancia del autocuidado y vacunación frente a enfermedades respiratorias

Equipos de salud continúan monitoreando situación de consultas respiratorias en la red asistencial de la región.

Aysen.- Durante las últimas semanas, a nivel regional, los distintos equipos de la red asistencial han podido advertir la circulación de diversos virus que han afectado la salud de niños y adultos mayores, principalmente en todo lo relacionado a enfermedades respiratorias, tal como ocurrió con menores de edad en la localidad de Villa O”Higgins; situación a la que se sumó – en el mismo período- el aumento de consultas respiratorias en escolares de la localidad de La Junta. Esta situación generó el despliegue de los equipos de epidemiología con la finalidad de evaluar la situación in situ y reforzar las medidas de autocuidado en la población.

En este sentido, el epidemiólogo de la Seremi de Salud, Marco Acuña Briones, fue enfático en reiterar la importancia de extremar las medidas de autocuidado frente a las enfermedades respiratorias. “Las enfermedades respiratorias son comunes en esta época del año, sin embargo, cuando se producen en lugares donde existe una alta aglomeración de personas como centros educativos infantiles, escuelas o albergues de adultos mayores, se deben adoptar medidas inmediatas con el propósito que estas enfermedades no se propaguen al resto de la comunidad. Una consulta temprana a los centros de salud, mantener un lavado de manos constante, el uso de mascarilla por los sintomáticos respiratorios y la limpieza de superficies en lugares con personas enfermas, son medidas básicas para el cuidado del resto de la población,” puntualizó.

Sumado a estas acciones, los equipos de epidemiología se reunieron a su vez con los equipos de salud local y parte de la comunidad de Villa O”Higgins, con la finalidad de informar de la evolución del brote comunitario y responder las consultas y requerimientos de la población.

De igual modo, un segundo equipo de epidemiología se trasladó hasta la localidad de La Junta en la zona norte de la región, donde junto a la Seremi de Salud, Gloria Águila Schmeisser, se realizó una visita al CESFAM de esa localidad, reuniéndose con profesionales del centro asistencial, además de sostener un encuentro con vecinos de la localidad para aclarar sus dudas respecto a la circulación viral y medidas de autocuidado en la comunidad.

“En el sector de La Junta, nos reunimos con personal de salud y de la comunidad, con la finalidad de abordar las inquietudes sobre el aumento de consultas respiratorias, donde reiteramos la importancia del autocuidado frente a las enfermedades respiratorias, lo que, sumado a una consulta oportuna en los centros de salud, puede incidir directamente en el control y cuidado de estas enfermedades. Es por eso que el uso de mascarilla y lavado de manos, son medidas que debemos mantener, especialmente en estas fechas donde el invierno aún no termina en Aysén”, indicó la Autoridad Ministerial.

De esta forma, es importante mencionar que los equipos de vigilancia epidemiológica continúan monitoreando las consultas respiratorias a lo largo de toda la región, lo que sumado a los procesos de inmunización temprana con el anticuerpo monoclonal NIRSEVIMAB para prevenir la infección por el virus sincicial respiratorio en los lactantes y recién nacidos, además de las vacunas contra la Influenza o el covid19, han permitido proteger a la población más vulnerable durante este invierno.