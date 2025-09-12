Refuerzan llamado a la conducción responsable en campaña de prevención por Fiestas Patrias

La empresa participó en actividad organizada por la Seremi de Transportes de Aysén en Puerto Aysén, donde se simuló un accidente de tránsito para concientizar sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol.

Aysen.- Edelaysen se sumó a la campaña regional de prevención de Fiestas Patrias impulsada por la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Aysén, instancia en la que diversas autoridades hicieron un llamado conjunto a la responsabilidad en la conducción. La actividad, realizada en Puerto Aysén, incluyó una simulación de accidente entre un vehículo y un ciclista, con el objetivo de visibilizar las consecuencias que puede tener la imprudencia al volante.

En este contexto, desde Edelaysen enfatizaron en uno de los efectos secundarios más comunes de la conducción irresponsable: el choque de postes eléctricos. Este tipo de incidentes no sólo implica un alto riesgo para las personas, sino que además afecta la continuidad del suministro eléctrico de miles de familias en la región. Asimismo, desde la empresa aclararon que la reposición de los postes, si bien es asumida por Edelaysen, el costo final tanto en mano de obra como materiales, recae en el responsable del accidente.

Francisco Pavez, jefe de zona de Edelaysen, destacó: “Desde Edelaysen reforzamos que los choques de postes no sólo representan un grave riesgo para las personas, sino que también impactan directamente en la continuidad del servicio eléctrico. En estos eventos, los clientes pueden estar sin suministro durante varias horas, lo que evidencia la magnitud de la interrupción que traen consigo. Por lo tanto el llamado es a pasar estas fiestas con responsabilidad”.

Por su parte, el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Aysén, Hans Zimmermann, recalcó: “Queremos invitar a todas y todos a celebrar estas Fiestas Patrias con responsabilidad, sin mezclar el consumo de alcohol con la conducción. Evitar un accidente no solo protege la vida propia y la de terceros, sino que también nos permite vivir unas celebraciones más seguras como comunidad.”

Finalmente, Edelaysen reiteró su llamado a la prevención, recordando que la seguridad vial y la continuidad del servicio eléctrico dependen en gran medida de las decisiones responsables que se tomen al momento de conducir.