Alcalde de Villa O’Higgins destaca rápida operación de traslado aéreo médico de menores afectados por brote de virus sincicial

En medio del brote de virus sincicial que afecta a menores de edad en la comuna de Villa O’Higgins, Región de Aysén, el alcalde José Fica Gómez, valoró la urgencia y rapidez con que se desarrolló el operativo de traslado aéreo médico de los cuatro niños y familiares hacia el Hospital Regional de Coyhaique.

Villa O “Higgins.- Al respecto, el jefe comunal destacó la rapidez y urgencia con que el Servicio de Salud y Transporte Aéreos San Rafael gestionaron el traslado de los menores, y detalló que “cuando hay casos graves como estos se colocan aviones. Estos cuatro niños fueron sacados vía aérea. Un niño por cada avión, porque generalmente van acompañados de un familiar o dos”.

“El traslado aéreo fue de forma urgente y el Servicio de Salud operó rápidamente para trasladar a estos niños por la emergencia y la gravedad que mantenían con respecto a dos o tres virus que andan dando vuelta en la comuna”, agregó.

Además, dio cuenta que “tuvimos una reunión con la gente de Salud de Coyhaique y nos explicaron toda la situación, con participación de la posta y de la comunidad. Este lunes debería llegar otro doctor y otro profesional en apoyo para ver cómo continúa este brote que se generó en el centro educacional infantil de Villa O’Higgins y que actualmente se encuentra cerrado”.

En ese contexto, precisó que “hay dos niños en Puerto Montt, uno en Coyhaique ya en recuperación. Y hay otros niños que están en observación en Villa O’Higgins, pero los resultados finales todavía no se ven porque Salud está trabajando en el tema”.

Finalmente, indicó que el brote, “empezó muy fuerte, actualmente está medio lento, pero hay varios niños que están en observación”.