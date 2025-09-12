Vuelve la Fiesta del Básquet a Puerto Aysén: encuentro internacional reunirá a equipos de Argentina y Chile

En el Polideportivo 21 de Abril se lanzó oficialmente el evento “Vuelve la Fiesta del Básquet a Puerto Aysén”, que traerá nuevamente a la comuna el básquetbol internacional con partidos amistosos, clínicas deportivas y actividades formativas dirigidas a la comunidad.

Puerto Aysen.- Durante el punto de prensa, el alcalde de Aysén y presidente de la Corporación de Deportes, Luis Martínez Gallardo, destacó que este encuentro no solo representa un espectáculo deportivo, sino también una oportunidad para impulsar el turismo deportivo y proyectar a Puerto Aysén como epicentro de grandes actividades.

“Queremos revivir las glorias del básquetbol en Aysén. Este tipo de eventos generan movimiento en la economía local, con visitantes que viajan, se hospedan y consumen en la ciudad, además de permitirnos ofrecer pretemporadas internacionales gracias a las condiciones únicas de nuestro entorno y de las instalaciones del Polideportivo”, señaló la autoridad.

Por su parte, el director ejecutivo de la Corporación de Deportes, Jorge Villegas, entregó los detalles de la programación, que contempla actividades entre el 16 y el 19 de septiembre.

“Tendremos dos partidos amistosos entre el Club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia y Deportes Ancud, clínicas para niños y jóvenes de entre 5 y 18 años, capacitación para árbitros FIBA, talleres para entrenadores y charlas con Catalina Valenzuela, ex integrante del histórico ‘Team Huasitas’. Además, se realizarán encuentros preliminares con equipos locales y se entregarán poleras de recuerdo para los niños participantes”, indicó.

El evento contará con la participación del reconocido jugador “Seba” Carrasco, figura de la Liga Nacional de Básquetbol, y de Catalina Valenzuela, quien vuelve a Aysén para compartir su experiencia con las nuevas generaciones, evocando la nostalgia de cuando el histórico equipo femenino se coronó campeón sudamericano en la comuna.

Todas las actividades serán de acceso gratuito para la comunidad, reforzando el rol del Polideportivo 21 de Abril como escenario deportivo y social abierto a toda la familia.

“Vuelve la Fiesta del Básquet a Puerto Aysén” confirma así a la comuna como un referente del deporte patagónico, reviviendo la emoción de los grandes torneos internacionales que marcaron a generaciones y proyectando nuevas oportunidades de desarrollo deportivo y comunitario.