Carabineros de Coyhaique detuvo a sujeto por robo con intimidación e incautó armamento hechizo

• El sujeto registra un abultado prontuario delictual por diversos delitos de robo y hurto, siendo los antecedentes puesto a disposición de la Fiscalía.

• La denuncia oportuna permitió una rápida respuesta de la Patrulla Centauro que desarrolla servicios reforzados en el contexto de fiestas patrias.

Coyhaique.- En el contexto del desarrollo de los servicios policiales reforzados en vísperas de fiestas patrias, Carabineros de Coyhaique -en virtud de una denuncia oportuna- detuvo a un sujeto por el delito de robo con intimidación, hecho que afectó a un local comercial en el sector alto de la ciudad.

Los hechos se registraron alrededor de las 19:40 horas del jueves, cuando personal policial fue alertado de un robo ocurrido en un local comercial “El Negrito” de calles Las Lengas, donde la víctima indicó que un sujeto armado intimidó al dependiente para acto seguido sustraer dinero en efectivo y huir de maners rauda del lugar.

El delito fue reportado a través de la Central de Comunicaciones (CENCO), siendo activando un despliegue coordinado con los distintos dispositivos policiales en terreno y gracias a la entrega oportuna de las características del individuo, personal de la Sección Centauro de la Prefectura Aysén -que presta apoyo al plan de servicios de la 1ra Comisaría de Coyhaique- y mientras realizaba rondas preventivas en el sector, logró interceptar al sujeto, cuyas características eran coincidentes con la descripción aportada, procediendo a su fiscalización.

Arma hechiza

Durante el control, el sujeto mantenía en su poder un arma de fuego de confección artesanal, elemento que fue incautado, en tanto el imputado fue detenido, siendo posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público para el respectivo control de detención.

El aprehendido registra un abultado historial de detenciones por diferentes delitos, entre los que destacan robo en lugar habitado, robo frustrado, robo de accesorios de vehículos, hurto, entre otros.

Por su parte el Comisario de Coyhaique, Mayor Sebastián Casanueva Casanueva, destacó el profesionalismo y la rápida respuesta del personal policial, subrayando la importancia del trabajo coordinado entre las distintas unidades, lo que permitió neutralizar un hecho violento y brindar más seguridad y protección a la comunidad.

Dicho procedimiento se enmarca dentro de los planes preventivos reforzados que Carabineros ha dispuesto en la región por Fiestas Patrias, con la finalidad de incrementar la presencia policial, fortalecer la prevención del delito y mejorar la percepción de seguridad.