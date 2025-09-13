Región de Aysén: A partir de septiembre más de 1.960 personas recibirán $250.000 de PGU

 Con la nueva Reforma de Pensiones, las personas de 82 y más años recibirán aumentada su Pensión Garantizada Universal, PGU, junto a su pensión de este mes, de manera automática, sin hacer ningún trámite.

Coyhaique.- La Reforma de Pensiones continúa avanzando, con uno de sus grandes hitos, con el inicio del pago del aumento de la PGU a $250 mil pesos para personas de 82 años o más. Es por esto que el Seremi(s) de Trabajo y Previsión Social, Rodrigo Díaz junto a la Seremi de Gobierno, Úrsula Mix, los directores regionales de Senama, Claudia Andaur y subrogante del Instituto de Previsión Social, IPS ChileAtiende, Maximiliano Álvarez, acompañados del Seremi de Transportes Hans Zimmerman en representación del delegado presidencial regional, compartieron una jornada informativa junto a personas mayores, explicando cada una de las etapas de la implementación de la reforma previsional, aclarando dudas y revisando los casos particulares de los asistentes.

A partir del 2 de septiembre, quienes tienen 82 años o más recibirán automáticamente este aumento de $250 mil pesos que, en total, beneficiará a cerca de 386 mil personas en nuestro país, en su mayoría mujeres. Además, podrán acceder a la PGU por primera vez las personas beneficiarias de leyes de reparación que tengan 82 años o más al 1 de septiembre de 2025 y cumplen con los requisitos.

“Informar a nuestras personas mayores sobre la Reforma de Pensiones es un compromiso profundamente humano. Ellas y ellos merecen entender con claridad cómo cambia el sistema que asegurará su bienestar, en una región como Aysén donde las distancias y las particularidades del territorio presentan desafíos únicos. Este trabajo solo es posible a través de la coordinación efectiva y comprometida entre los diferentes servicios públicos. Juntos tenemos la responsabilidad de llegar a cada rincón, escuchar, orientar y acompañar para que nadie quede sin la información que necesita, para enfrentar su futuro con tranquilidad y dignidad”, afirmó la Seremi de Gobierno, Úrsula Mix Jimenez.

Sobre la instancia en la cual él expuso junto a su par de Gobierno, el Seremi(s) de Trabajo y Previsión Social, Rodrigo Díaz Cordaro, explicó, “Hablamos de la Reforma de Pensiones y de los beneficios que ella incluía explicando la gradualidad y los diferentes beneficios que va incorporando. En la audiencia tuvimos personas de 82 años y más que ahora recibirán esta pensión de $250.000 pesos, lo que fue muy valorado y también dentro público hay personas que la van a recibir el próximo año o en el 2027 y todos reconocen el aporte que significa esta mejora, como un hito fundamental para mejorar en concreto sus pensiones”.

Tal como mencionó el seremi Díaz Cordaro, la Reforma de Pensiones, promulgada en marzo de 2025, contempló el aumento de la PGU de $214.296 a $224.004 desde el 1 de febrero, para llegar a los $250.000 actualmente. Este aumento se realizará en tres tramos, según la edad de las y los beneficiarios:

 A 6 meses de publicada la ley, para beneficiarias y beneficiarios de la PGU de 82 años o más: septiembre 2025

 En los 12 meses siguientes, para beneficiarias y beneficiarios de la PGU de 75 años o más: septiembre 2026.

 En los 24 meses siguientes, para beneficiarias y beneficiarios de la PGU de 65 años o más: septiembre 2027.

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social a través del Instituto de Previsión Social está jugando un rol fundamental en la implementación de esta reforma, su director(s) regional, Maximiliano Álvarez, se refirió a la cantidad de beneficiarios regionales, “A partir de este mes de septiembre se cumple un hito muy importante, donde los mayores de 82 años se ven beneficiados con el aumento de su pensión, de $224.000 pesos a $250.000 pesos, lo cual acá, directamente en la Región de Aysén, son más de 1.960 los pensionados de la PGU que tendrían ese aumento”.

Juvenal Cárcamo del Taller Sonia Navarro fue uno de los dirigentes asistentes, quien comentó, “La reforma de pensiones, evidentemente trae excelentes noticias, principalmente ahora que los que reciben sus primeros pagos, van a tener un porcentaje más para poder sobrevivir en este mundo. Quedamos claro con respecto a la PGU, que éste es un avance para cada uno de los pensionados que están en este momento. Damos las gracias infinitas y agradecer a las autoridades, a los seremis y a las personas que trabajaron y que se dieron el tiempo para poder explicar”.

Otro de los asistentes, quien se fue muy entusiasmado ya que su pareja podría acceder a la PGU y lo desconocía, fue Adolfo Zúñiga, “Yo tenía mucho desconocimiento de lo que se informó hoy día, me voy muy bien orientado y voy a saber hacer el trámite e inclusive ayudar a mi compañera que cumplió 65 años y no tiene ninguna pensión, no tiene nada. Muy buena noticia, muy agradecido, muy bien explicado de todos los funcionarios y las autoridades que han estado hoy”.

Requisitos para obtener la PGU y otros beneficios de la Reforma de Pensiones

Otros de los beneficios que contempla la reforma, y que estará en marcha prontamente, incluye un beneficio por años cotizados, cuyo monto será de 0,1 UF por cada año cotizado al sistema de pensiones, con un máximo de 2,5 UF. Para esto, se exigirá un mínimo inicial de 10 años cotizados para las mujeres y 20 años para los hombres. Asimismo, contempla una compensación por diferencias de expectativas de vida, cuyo monto se determina de tal forma que una mujer y un hombre que se jubilan a los 65 años con el mismo ahorro e igual grupo familiar, obtengan la misma pensión con un valor mínimo de 0,25 UF mensuales.

Además, la Reforma de Pensiones amplió la cobertura del Seguro de Lagunas Previsionales de la Ley 19.728, que permitirá cubrir las cotizaciones en períodos de cesantía con cargo a sus cuentas individuales del Seguro de Cesantía. La Reforma de Pensiones también incluye un incremento del pago de cotizaciones, recuperándose el pago que anteriormente realizaban los empleadores, aportando al sistema de pensiones, el cual es gradual y progresivo, comenzando con un 1% en las remuneraciones del mes de agosto, que se pagan hasta el 13 de septiembre de manera electrónica, vía Previred.

Para obtener la Pensión Garantizada Universal, PGU, se deben cumplir algunos requisitos. Los principales son: tener 65 años o más; no integrar un grupo familiar del 10 % más rico de la población del país (esto se determina en el IPS); tener una pensión base menor o igual a $1.210.828; y acreditar al menos 20 años de residencia en Chile desde los 20 años de edad, y 4 de los últimos 5 años anteriores a la fecha de la solicitud.

¿Dónde se solicita la PGU?

• En sucursales ChileAtiende del Instituto de Previsión Social.

• Por Internet: en www.chileatiende.cl con ClaveÚnica.

• Por Videoatención: conectando con un ejecutivo en www.chileatiende.cl mediante una videollamada a través del teléfono o computador.

Para mayor orientación, se puede llamar al teléfono 101, al 600 440 0040, escribir a las redes sociales @chileatiende o visitar sus sucursales de Puerto Cisnes, Puerto Aysén, Chile Chico, Cochrane o Coyhaique. Para tener mayor información sobre la Reforma de Pensiones, se puede visitar el sitio web www.lareformadepensiones.cl.