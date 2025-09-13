Fiscalía solicitó la prisión preventiva para imputado por robo con intimidación que afectó a local comercial en Coyhaique

“El imputado mantiene antecedentes anteriores por diversos delitos, la mayoría contra la propiedad”, explicó el abogado de la Fiscalía Local de Coyhaique, Sebastián Vildósola.

Coyhaique.- La Fiscalía Local de Coyhaique formalizó a un imputado de 23 años por los delitos de robo con intimidación -en carácter de frustrado- ocurrido la tarde del jueves en Coyhaique como asimismo un delito de porte ilegal de una escopeta hechiza.

El sujeto fue puesto en prisión preventiva y las diligencias investigativas de este caso fueron solicitadas a la SIP y Labocar de Carabineros, según informó el abogado de la Fiscalía Local de Coyhaique, Sebastián Vildósola.

“Se formalizó investigación en contra de un imputado varón de 23 años de edad como autor de un delito de robo con intimidación frustrado y porte ilegal de arma de fuego prohibida, hechos ocurridos el jueves en horas de la tarde y que afectó a los dependientes de un local comercial de la comuna de Coyhaique”, explicó Sebastián Vildósola.

“A propósito de los antecedentes vertidos en la audiencia de control de detención, esta Fiscalía solicitó la prisión preventiva del imputado por estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, así como también de las víctimas de este delito, petición que fue acogida por el Juzgado de Garantía de Coyhaique, fijando un plazo de investigación de 60 días”, agregó el profesional.

Las diligencias investigativas fueron solicitadas a la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros y al Labocar, “quien está a cargo de las pericias relacionadas con el arma de fuego incautada, la cual corresponde a una escopeta hechiza”, detalló el abogado de la Fiscalía.

DETENCIÓN

De acuerdo a los antecedentes preliminares de este caso, el sujeto fue detenido por personal de la Sección Centauro de la Prefectura de Carabineros, tras el delito ocurrido cerca de las 19.40 horas y el cual afectó a una local comercial de calle Las Lengas. Allí, el imputado de 23 años acopió especies y manipuló la escopeta hechiza al interior del local y al ser encarado por el dependiente, huyó sin concretar el robo.

Este hecho fue reportado a la Central de Comunicaciones de Carabineros, tras lo cual el imputado fue detenido, manteniendo en su poder un arma de fuego de confección artesanal.

Respecto de si el imputado posee antecedentes penales anteriores, el abogado Sebastián Vildósola, expresó que “el imputado mantiene antecedentes anteriores por diversos delitos, la mayoría contra la propiedad y a mayor abundamiento, a la fecha de comisión de este hecho, estaba cumpliendo condena por uno de estos delitos”.