Carabineros de la SIAT enfatiza en la prevención de accidentes fatales en Fiestas Patrias

La Institución redoblará servicios preventivos en las próximas horas y recuerda incompatibilidad entre el consumo de drogas y alcohol con la conducción. Asimismo, recordó el uso de Sistemas de Retención Infantil al momento de viajar con niños.

Coyhaique.- En vísperas de Fiestas Patrias, Carabineros de la región de Aysén ha intensificado sus medidas de prevención y control vehicular con la finalidad de prevenir tragedias en las carreteras. A pesar de una tendencia positiva del último tiempo, la Institución advirtió sobre un preocupante aumento de la cifra de fallecidos en lo que va del año.

Sobre lo anterior en el contexto de una fonda preventiva desarrollada en la Plaza de Armas de Coyhaique junto a la Of. MICC de la 1ra Comisaría de Coyhaique, el OS14 y la Oficina de Postulaciones, el Jefe de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros, Capitán Claudio Vera, se refirió a esta problemática e indicó que “históricamente, en estas fechas muchos lugares del país registran un aumento de fallecidos. En la región llevamos un par de años sin muertes en las Fiestas Patrias, y esperamos que este año se repita”, señaló el Oficial.

Peligro en la conducción

Carabineros ha iniciado un despliegue operativo que potenciará los controles y fiscalizaciones en rutas clave. Según el Capitán Vera, esta es una medida probada para reducir los siniestros.

“Hacemos un llamado a las personas a no conducir con alcohol o drogas”, enfatizó, destacando que el consumo de alcohol sigue siendo una causa importante de accidentes fatales.

El principal motivo de preocupación en la región es la velocidad imprudente. “En esta región la causa primordial de los fallecidos es la conducción a una velocidad no razonable ni prudente”, añadió el Jefe de la SIAT.

Cifras inquietantes

Para Carabineros la principal alerta se centra en la cifra de víctimas fatales en lo que va transcurrido del 2025. “Este año llevamos 11 fallecidos y el año pasado teníamos 12 en todo el año. Nos quedan prácticamente tres meses y medio y estamos a una cifra de equiparar los números del año pasado”, explicó el Capitán Vera, subrayando la urgencia de redoblar los esfuerzos en materias de prevención.

Para hacer frente a esta situación, la SIAT de Carabineros ha dispuesto equipos potenciados que podrán reaccionar de manera más rápida y simultánea en caso de ser necesario o ante algún requerimiento.

Uso de Sillas de Retención Infantil

Otro punto crítico detectado en los controles es la falta de uso del Sistema de Retención Infantil (SRI) o silla de seguridad para menores. Sobre esto, el Capitán Vera calificó la situación como una grave preocupación. “Hemos visto que muchos conductores al trasladar menores no usan la silla de seguridad, lo que es no entender el peligro potencial que es trasladar un menor sin un Sistema de Retención Infantil”, concluyó.

Carabineros reiteró que la prevención, la fiscalización y la responsabilidad de cada conductor son claves para garantizar que estas Fiestas Patrias sean una celebración segura para todos.