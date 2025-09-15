Organización de familias da inicio a hecho histórico en Puyuhuapi la construcción de 43 viviendas sociales

Empresa Bellavista Spa, que se adjudicó las obras, ya se encuentra realizando las primeras faenas en el terreno donde se levantarán las casas de los comités “Puyuhuapi Crece” y “Puyuhuapi II”, proyecto que en su conjunto significará una inversión que supera los 4 mil millones de pesos.

Puyuhuapi.- En medio del bello escenario natural que ofrece Puyuhuapi, con una perfecta presentación del conjunto folclórico local y en medio de mucha emoción, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo hizo entrega a la constructora Bellavista Spa del terreno donde se construirán las casas y por supuesto los sueños de 43 familias de este sector de la comuna de Cisnes.

El gimnasio local fue el punto de encuentro entre los beneficiarios y las autoridades, lugar donde junto a las dirigentas de los dos comités, su representante, Seremi de Vivienda, Parlamentarios, Concejales y representante del Municipio, entregaron sus palabras en esta actividad ampliamente esperada por las familias de los comités “Puyuhuapi Crece” y “Puyuhuapi II”.

Esto es realmente un hito para la localidad, ya que, hace aproximadamente nueve años que no se construían viviendas sociales y ahora ya las obras han comenzado a ejecutarse, destaca la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la región de Aysén, Paulina Ruz. “No solamente es entrega de terreno, sino que podemos decir que hoy día inician las obras de los comités Puyuhuapi Crece y Puyuhuapi II, 43 familias de Puerto Puyhuapi, que después de 9 años podemos decir que vamos a hacer un conjunto habitacional, donde el estado llega garantizándole a las familias el acceso a la vivienda. Estamos muy contentos”.

El delegado Presidencial Provincial de Aysén, Rodrigo Moreno, puso en valor el cumplimiento que ha tenido el plan de emergencia en temas de vivienda y luego de dialogar con la empresa, resaltó que sean solo diez meses, quizás menos, en que se construyan las 43 viviendas en Puyuhiapi. “Siempre es importante, solo imaginar lo contentas que pueden estar estas familias de los comités de Puyuhuapi Crece y Puyuhuapi II. Así que felices de este inicio, además muy contento porque la empresa nos ha dado una noticia de que va a construir en 10 meses. Ojalá hasta incluso un poquito antes, así que mucha alegría para estas familias que puedan acceder al sueño de la casa propia. Y como gobierno, felices también de que vayamos cumpliendo las metas”.

En tanto, la Senadora Ximena Ordenes, destacaba el enorme trabajo de las dirigentas de los comités como así también del MINVU, “muy importante, casi una década de 43 familias que estaban esperando este paso que es tan importante. Hoy día hay entrega de terreno, hay una empresa constructora. Yo quiero valorar el trabajo que han hecho las dirigentes de los dos comités y también del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que en conjunto han hecho hoy día posible que ya exista un camino, yo diría un camino a paso firme”.

Por su parte, el Diputado Miguel Ángel Calisto, resaltaba que, “hemos trabajado con las dirigentas desde un comienzo y hoy día ver que el proyecto se concreta, se materializa, es algo que para nosotros es tremendamente importante y un poco lo que hemos hecho con todos los comités en la región. Acá, en La Junta también con varios comités, en Coyhaique, en Puerto Aysén. Y la verdad es que esperamos que estas obras avancen rápidamente, se entreguen y posteriormente se nos viene otro desafío acá en Puyuhuapi con el comité Esperanza, que son cerca de 80 familias que también están esperando su casa propia”.

La Concejala de la comuna de Cisnes, Paulina Zapata, manifestó que este es un paso importante para las familias de la localidad, agregando que, “el recibir la casa propia ya te genera una estabilidad y puedes emprender, puedes hacer muchas cosas desde ya un domicilio propio.

Así que felicitar acá a todas las familias que fueron beneficiarias, felicitar igual a la seremi de vivienda por jugársela y por creer en estas familias, al Serviu por darse el tiempo de trabajar con las familias y acompañarlas en todo este proceso que llevan alrededor de diez años liderando para poder tener su casa propia”.

En representación de los comités “Puyuhuapi Crece” y “Puyuhuapi II”, Paola Romero, se refería a las diversas gestiones, al trabajo que han realizado por todos estos años y que finalmente llegan hoy a dar inicio a las obras de construcción de 43 casas. Donde un punto importante ha sido el contacto directo con la constructora Bellavista Spa, mencionaba la dirigenta.

“Hemos pasado un largo proceso, bastante complicado y cuando asumió la Seremi Paulina Ruiz, hemos tenido un gran avance. Ella siempre ha estado presente, nosotros viajamos, ella viene y tratando de buscar soluciones a nuestro proyecto. El proyecto se le entregó a Serviu, Serviu hizo un llamado de concurso, el cual no alcanzo a demorar un mes y ya tuvimos una empresa esa que le interesó el proyecto que es Bellavista. También le doy el agradecimiento que haya llegado una empresa privada acá a la comuna que nosotros vivimos en un lugar tan aislado, tan lejano, tan poca información y lo que significa el costo que llega una empresa privada por tan pocas casas, pero está la voluntad, está el compromiso y la responsabilidad y también para ellos para que ya se den a conocer aquí en la comuna y puedan seguir trabajando. Así que agradecida de la empresa Bellavista, de la autoridad presente, de las autoridades que empezaron de un principio con nosotros. Ya estamos en proceso de construcción, empiezan a correr los días, así que estamos muy felices”.

La empresa Bellavista Spa, que llevará a cabo el proyecto habitacional de las 43 viviendas sociales en Puyuhuapi, ya instaló faenas y se encuentra desarrollando las primeras obras que le permitirán cumplir el sueño de la casa propia a las familias de los dos comités.