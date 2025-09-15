Decomisan más de 300 kilos de carne en Puerto Aysén, tras operativo de fiscalización interinstitucional

En el marco del programa “18 Seguro” y con el objetivo de reforzar la seguridad y la salud de la ciudadanía durante las Fiestas Patrias, la Delegación Presidencial Provincial de Aysén coordinó un operativo de fiscalización en la comuna de Puerto Aysén que permitió el decomiso de 308 kilos de carne en mal estado e inició un sumario sanitario.

Puerto Aysen.- La acción contó con la participación de equipos de la Autoridad Sanitaria, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y Carabineros de Chile, quienes trabajaron de manera conjunta en la revisión de locales de expendio y transporte de productos cárnicos, asegurando que los alimentos que llegan a las familias cumplan con las normativas sanitarias vigentes.

El Delegado Presidencial Provincial de Aysén, Rodrigo Moreno Rivera, destacó la importancia de este operativo señalando: “Nuestro compromiso es claro; proteger la salud de las familias y garantizar que en estas Fiestas Patrias los productos que lleguen a la mesa de la comunidad cumplan con todos los estándares de inocuidad. El 18 se celebra con alegría, pero también con responsabilidad, y por eso reforzamos la fiscalización en distintos puntos de la provincia.”

El sumario sanitario iniciado corresponde a un procedimiento administrativo de la Autoridad de Salud para investigar y sancionar eventuales infracciones a la normativa vigente, garantizando así la trazabilidad de los productos y la aplicación de las medidas correspondientes.

Guillermo Sánchez Vergara, jefe provincial del Sag indicó: “A solicitud de la Delegación Presidencial Provincial de Aysén se realizó fiscalización conjunta entre el Servicio de salud, Carabineros y Sag en la que se visitaron, carnicerías ubicadas en Puerto Aysén. Consideramos que realizar fiscalizaciones conjuntas, habla bien de la coordinación de los distintos servicios y entrega mayor tranquilidad a la población al momento de acercarse a comprar productos cárnicos, por nuestra parte, el balance de la actividad es positivo, dado que se cumple el objetivo de velar por el cumplimiento de la normativa”

Este operativo es parte de una agenda de fiscalizaciones que se intensificarán en el mes de septiembre en todo el país, con el fin de prevenir riesgos para la salud pública y reforzar la seguridad de las familias en las celebraciones de Fiestas Patrias.

Con esta acción, el Gobierno reafirma su compromiso con la seguridad alimentaria y el resguardo de la salud de la población.