Tour delictual: PDI y Fiscalía esclarecen robos ocurridos en Coyhaique

En un trabajo coordinado entre el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones de Chile, detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Coyhaique lograron la detención de dos imputados, oriundos de Valdivia, Región de Los Ríos, quienes cometieron distintos delitos de robo y hurtos reiterados en la capital regional desde el miércoles de la semana recién pasada.

Coyhaique.- Gracias al proceso investigativo y al análisis criminal, el equipo investigador logró entrelazar distintos hechos que ocurrieron en locales comerciales, vía pública y domicilios particulares.

Al respecto, el jefe de la BIRO Coyhaique, comisario Felipe Valdés Díaz, señaló que “la Policía de Investigaciones logró la detención de dos personas mayores de edad, quienes cometieron en 24 horas al menos cinco delitos, que van entre hurtos, receptación, robo en lugar no habitado y habitado que estamos todavía trabajando con la Fiscalía”.

Además, el oficial policial indicó que “estas personas habrían llegado la semana pasada y en estas 24 horas cometieron los delitos, no descartamos que hayan participado en otros hechos con investigaciones activas de la PDI”, indicó el comisario Valdés.

Sobre el modo de operar de esta investigación continúa en curso, el jefe de la brigada especializada puntualizó que “los imputados provienen de otra ciudad, se instalan acá, arriendan una pieza y se dedican a cometer los delitos y, posteriormente, reducir las especies”, no descartando que podrían estar vinculados a otros delitos en investigación.

Tras los robos, las especies intentaron reducirlas en el mercado informal, no obstante, “muchas de ellas fueron recuperadas porque logramos la detención y acreditar los delitos en menos de 24 horas, eso es fundamental, por cuanto encontramos en el domicilio que estaban arrendando la mayoría de las especies que se avalúan por sobre los 3 millones y medio de pesos”, cerró el comisario Valdés.

Los imputados, provenientes de Valdivia, fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Coyhaique para su control de detención y formalización. De acuerdo a lo expuesto por el abogado asistente de la Fiscalía Local de Coyhaique, Sebastián Vildósola, “la Fiscalía Local de Coyhaique formalizó investigación en contra de dos personas de 30 y 31 años de edad como autores de diversos delitos de robo en lugar no habitado que afectaron a un restaurant y a un local de envío de encomiendas y, además, receptación de diversas especies provenientes de hurtos y robos en locales comerciales y domicilios particulares”.

El profesional añadió que “a propósito de las diligencias investigativas desarrolladas por personal de la Brigada Investigadora de Robos en coordinación con Lacrim y por instrucción de la Fiscalía Local de Coyhaique, se estableció la participación de ambos imputados en estos ilícitos”.

Esta Fiscalía, agregó Sebastián Vildósola, “solicitó la prisión preventiva de ambos imputados por estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, alegación que fue acogida respecto de uno de ellos, quien mantenía diversas condenas por delitos, en su mayoría contra la propiedad”.

Y respecto del coimputado, explicó el abogado asistente, “se fijaron cautelares de menor intensidad, a saber, su arresto domiciliario total y arraigo comunal”.

En este caso, se fijó un plazo de investigación de 60 días y las diligencias investigativas están siendo desarrolladas actualmente por personal de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI, en coordinación con el Laboratorio de Criminalística de esta ciudad.

Finalmente, la Seremi de Seguridad Pública, Ruth Vallejos Cuitiño, destacó el trabajo de la Policía de Investigaciones y la Fiscalía, ya que permitió que “varias líneas investigativas confluyeran en una solución única, de dos imputados que provienen de otra región y realizan turismo delictual en nuestra ciudad”.

En ese sentido, la autoridad de seguridad realizó un llamado a la denuncia, subrayando que “la cooperación de todos es nuestro principal insumo. Llamamos a la denuncia, llamamos a no quedarnos tranquilos si vemos algo extraño, si nos vemos afectados, no quedarnos sin denunciar”.