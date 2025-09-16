Delegación Presidencial Provincial de Aysén realiza Hito por Fiestas Patrias para informar acciones en la provincia de Aysén

La Delegación Provincial, junto a la Armada, Carabineros, PDI, Aduana y SAG realizaron un recuento de las actividades del mes de septiembre entorno a la visibilizarían, fiscalización y otras acciones en torno a cuidarnos para este 18 de septiembre.

Aysen.- Con la finalidad de llevar a cabo un “18 Seguro”, tal como lo enmarca el gobierno en la campaña que hace una semana se inició por el contexto de estas fiestas patrias, es que se han realizado operativos en conjunto con las instituciones antes señaladas, además de realizar un operativo de difusión junto a Senda y a Sernac.

Karina Norambuena, Jefa (S) de oficina SAG de Puerto Aysén, afirmó que, “el llamado del servicio agrícola y ganadero es a toda la comunidad a comprar en el comercio establecido, sobre todo en las carnes que se van a consumir, siempre comprar en comercio establecido pues eso le dará la confianza que esta inspeccionada por equipos médicos veterinarios del servicio agrícola y ganadero. Pues hoy sabemos que hay mucha demanda y hay oferta de carnes que no ha pasado por un matadero, así que no sabemos el origen de esa carne. Actualmente estamos fiscalizando carnicerías y a los camiones en ruta, para hacer una trazabilidad de los animales, es por esto que hacemos llamado a los transportistas que sepan el origen del animal y su destino para así asegurarnos que están en regla”.

Por otro lado, Rodrigo Moreno Rivera, Delegado Provincial de Aysén, señaló que, “En el marco del plan 18 Seguro; como gobierno estamos desplegados en todo el territorio de la provincia, venimos trabajando hace ya dos semanas, las instituciones d toda indole se han sumado a estas acciones, y por es contarles que estuvimos en Melinka en operativos conjuntos de fiscalización, en Aysén también se desarrolló fiscalización a carnicerías, y distintas actividades con servicios. Hoy nos acompañan instituciones y servicios públicos que ya están desplegados, para que este 18 de septiembre podamos pasarlo de forma segura, es por esto que hacemos un llamado a la comunidad a que sea responsable, a comprar en el comercio establecido, si van a conducir, entregar las llaves de su auto, y así podamos pasar unas fiestas patrias tranquilos y en familia”.

Lorenzo Pannes, Gobernador Marítimo (s), comentó que, “Nosotros nos encontramos realizando un trabajo previo que ya llevamos varias semanas en los puntos de conectividad que tiene la región de Aysén, concentrándonos en el consumo de drogas y consumo de alcohol, pero para este fin de semana largo, estaremos con turnos de jornadas más extensas, de forma permanente en diversos puntos donde se realizará control, la actividad marítimo portuaria no se detiene, sigue avanzado, es por esto que en cada ingreso a turno, para los recintos portuarios, y salmoneras, se va a efectuar control aleatorio de las tripulaciones, de los capitanes, de los pasajeros, para que lleguen en condiciones idóneas a trabajar. El mensaje principal a relevar es que disfruten con responsabilidad y con cuidado en todas las faenas marítimas portuarias”.

Marcelo Ladino, Subprefecto- Jefe de la BIDEMA Puerto Aysén y Jefe (S) del cuartel de la Policía de Investigaciones, “Vamos a tener un equipo completo que estará trabajando este fin de semana largo dispuestos a recibir todas las denuncias de la población, lo importante es disfrutar con responsabilidad y que si tiene alguna denuncia; recordar que nuestro teléfono de emergencia es el 134, que eta habilitado las 24 horas del día, pero existe otra plataforma de denuncia seguro, un espacio anónimo, que funciona, así que también los invitamos a realizar las denuncias correspondientes”.

Isaac Tudela Donoso, Administrador de Aduanas Puerto Aysén, afirmó que, “el llamado que se suma como institución del estado es a mantener su documentación al día, las persona que van a salir de la región o vehículos de zona franca, pues va a ser solicitada en puntos de salida. Comentarles que los puntos de control que tenemos estamos siempre a disposición y también estaremos observando el control de equipaje”.

Capitán de Carabineros, Gustavo Schulz, señaló que, “Lo más importante es que ustedes nos ayuden a prevenir, porque la prevención durante las fiestas es fundamental. Además comentar que se mantendrán servicios extraordinarios en Isla Díaz para que la gente pueda disfrutar de forma tranquila. Existe un plan que responde a una gestión municipal, que contiene guardias de seguridad, donde nuestra institución de carabineros nos sumaremos para otorgar mayor seguridad y tranquilidad para las familias”.