TOP de Coyhaique condena a 7 años y un día de presidio a autor de robo en lugar habitado

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique condenó a Daniel Alejandro Soto Osorio a la pena de 7 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, en calidad de autor del delito consumado de robo en lugar habitado. Ilícito perpetrado en mayo de 2024, en la comuna.

Coyhaique.- En fallo unánime (causa rol 99-2025), el tribunal –integrado por los magistrados Pablo Andrés Freire Gavilán (presidente), Carlos Antonio Astudillo Cerda y Patricio Alberto Zúñiga Valenzuela (redactor)– aplicó, además, al condenado las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, junto con la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

Una vez que la sentencia quede ejecutoriada, el tribunal dispuso la incorporación de la huella genética del sentenciado en el registro nacional de ADN de condenados.

El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que aproximadamente a las 05:00 horas del 27 de mayo de 2024, Soto Osorio ingresó, mediante escalamiento de la reja perimetral, a un domicilio ubicado en calle Pedro Aguirre Cerda de Coyhaique, desde donde sustrajo una bicicleta marca Oxford, modelo Aura, avaluada en $300.000 (trescientos mil pesos). El acusado huyó del lugar con el objeto, siendo fiscalizado momentos después por Carabineros a pocos metros del inmueble, ocasión en que fue sorprendido portando la especie sustraída.

El tribunal consideró, además, la concurrencia de la agravante de responsabilidad penal de cometer el ilícito mientras cumplía una pena sustitutiva por condena previa.