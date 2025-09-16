Triatlón “Reto Tehuelche” de Puerto Guadal se transforma en fiesta para la comunidad y los visitantes

Esta quinta versión, con la cual se da el inicio de la temporada turística en la localidad, concitará a competidore/as de la región y otras zonas del país que se enfrentarán en forma individual y por equipos en las disciplinas de kayak, bicicleta y trote.

La jornada contemplará cocina en vivo, un asado de vaquilla popular y feria de emprendedores.

Puerto Guadal.- En una fiesta para la comunidad local y visitantes con cocina en vivo, un asado de vaquilla popular y feria de emprendedores se transformará este año la V versión del ya tradicional triatlón “Reto Tehuelche”, que combina trayectos por el lago General Carrera, montañas y valles de los alrededores de Puerto Guadal.

La jornada deportiva se desarrollará el sábado 1 de noviembre y es organizada por la Asociación Gremial de Cultura, Turismo y Artesanía de la localidad. El “Reto Tehuelche” se realizó la primera vez en 2019 (con un breve receso por la pandemia), concitando en estos años a decenas de competidores, tanto de la región como del resto del país.

Como en años anteriores, serán cerca de 40 kilómetros los que deberán sortear los participantes, poniendo a prueba su resistencia y técnica. Las categorías serán individual y por equipos de tres (donde cada competidor realiza una disciplina en formato de posta: kayak (6,8 km aprox.), bicicleta (16,8 km aprox.) y trote (14,9 km aprox.).

En el caso del tramo en kayak y como una forma de estandarizar las posibilidades de lo/as participantes, sólo se podrá competir con el equipamiento facilitado por la organización (kayak, remos y chalecos salvavidas). En el caso de la bicicleta, cada corredor deberá usar la propia.

Se exigirá, entre otras condiciones, llevar una bolsa para desechos, donde la separación de residuos será obligatoria.

El mapa de la ruta está en el siguiente link: https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1-mRkAHd8YWwplJT7CHJOov_y9tfVGfQ&usp=sharing.

Fiesta de la comunidad

Durante el mismo sábado se instalará una feria de emprendedores a cargo de productores y productoras locales, junto a participantes de otros sectores de la región, a la que se sumará un taller organizado por ArteChelenko de trabajo con lana. Además, el cocinero regional José González (Manos de la Montaña) hará una presentación de cocina en vivo para los asistentes, con una vaquilla aportada por la Municipalidad de Chile Chico.

El triatlón “Reto Tehuelche” se materializa gracias a los aportes y colaboración de socio/as de la AG de Turismo, además de vecino/as de la localidad. En esta ocasión se contará con el apoyo de la Municipalidad de Chile Chico. Asimismo, se sumarán a la organización la agrupación de artesanos ArteChelenko y la AG de Campesinos de Puerto Guadal.

“Esperamos contar con la participación de unos 70 competidores y competidoras, ya que todos los años ha ido aumentando el número de deportistas que concurren al triatlón” explicó la presidenta de la AG de Turismo, Angélica Antiñanco Levicoy.

Mayores informaciones, bases de la competencia e inscripciones se pueden solicitar al correo retotehuelche@gmail.com y en el Instagram de la organización.