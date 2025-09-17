PDI realiza llamado a disfrutar con responsabilidad y denunciar delitos durante Fiestas Patrias

En el marco de la conmemoración de las Fiestas Patrias 2025, la Policía de Investigaciones de Chile se refirió a la labor que desarrollarán detectives y agentes policiales durante estas festividades en la Región de Aysén, enfatizando en la importancia del autocuidado y la denuncia de aquellos hechos que revistan carácter de delito.

Aysen.- En cuanto a los turnos y servicios disponibles para la investigación de los delitos durante estas fechas, el jefe de la Prefectura Provincial Coyhaique, subprefecto Víctor Toledo Escalona, señaló que “como Policía de Investigaciones de Chile siempre estamos atentos a cualquier requerimiento de nuestros ciudadanos, todas las brigadas están a disposición del Ministerio Público. Si bien es cierto, nuestro trabajo es investigativo, también estamos en coordinación con la Seremi de Seguridad Pública, con el fin de entregar seguridad a la comunidad”.

En ese sentido, en caso de ser víctima de algún delito durante estas fechas, el jefe policial recomendó concurrir a los complejos policiales de Coyhaique y Puerto Aysén para realizar la denuncia, entregando todos los antecedentes necesarios para iniciar la investigación de manera coordinada con el Ministerio Público.

Sobre el control migratorio en los pasos fronterizos, el oficial policial indicó que “tal como lo hemos hecho en otras ocasiones, en los tres pasos fronterizos en los cuales tenemos presencia policial, van a recibir refuerzo de personal, entendiendo que el flujo de personas que visiten o salgan de nuestro país puede aumentar, y para eso hemos tomado todas las medidas de resguardo para cumplir de la mejor forma nuestro cometido”.

Además, el subprefecto Toledo entregó algunas recomendaciones para un control migratorio eficiente y seguro, manteniendo el documento de identidad válido y vigente, presentar el certificado de nacimiento o libreta de familia y/o autorización notarial en caso de viajar con menores de edad.

Asimismo, desde la PDI recomendaron realizar las consultas y los trámites migratorios con anticipación y revisar la información disponible en las redes sociales y el sitio web www.pdichile.cl.