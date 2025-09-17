TOP de Coyhaique condena a 7 años de presidio a autor de homicidio frustrado

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique condenó a Juan Pedro Bahamonde Millalonco a la pena de 7 años de presidio efectivo, en calidad de autor del delito frustrado de homicidio simple. Ilícito perpetrado en enero de 2025, en la comuna de Cochrane.

Coyhaique.- En fallo unánime (causa rol 89-2025), el tribunal –integrado por los magistrados Patricio Zúñiga Valenzuela (presidente), Carlos Astudillo Cerda y Pablo Freire Gavilán (redactor)– aplicó, además, las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

Una vez que la sentencia quede ejecutoriada, el tribunal dispuso la incorporación de la huella genética del sentenciado en el registro nacional de ADN de condenados.

El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que en horas de la madrugada del 1 de enero de 2025, al interior de un bar de la comuna de Cochrane, el acusado Juan Pedro Bahamonde Millalonco, premunido de un objeto corto punzante, agredió a la víctima V.B.G.A., propinándole diversos cortes en el tórax. Producto de la agresión, resultó con la sección completa de la arteria axilar derecha y la sección parcial de la vena axilar derecha, lesiones de carácter grave que, de no haber sido reparadas, pudieron ocasionar una pérdida masiva de sangre y su posterior fallecimiento.