Parque Costumbrista de Cochrane se viste de chilenidad para dar inicio a las fiestas patrias 2025

La Municipalidad de Cochrane invita a la comunidad local y regional a participar de las celebraciones de Fiestas Patrias 2025 entre el jueves 18 y el sábado 20 de septiembre en el Parque Costumbrista, un espacio único en la región preparado para recibir a vecinos y visitantes con tradiciones, música y gastronomía en un ambiente familiar, ordenado y seguro.

Cochrane.- “Las Fiestas Patrias son una oportunidad para reencontrarnos con nuestras costumbres, nuestras raíces y nuestra chilenidad. Queremos que las familias vengan a celebrar en tranquilidad, a pasarlo bien, en un parque que cuenta con accesos y salidas diferenciadas, y con toda la disposición para disfrutar de nuestra cueca, la artesanía y la gastronomía local”, señaló el alcalde Patricio Ulloa Georgia, quien reiteró el llamado a mantener el sello de Cochrane: “somos una comunidad de mucha tranquilidad y respeto, y eso mismo queremos ver reflejado en estos días”.

A su vez, Carabineros de Chile reforzó el trabajo preventivo y las recomendaciones para estas jornadas. “Lo primero y más importante es respetar las normas del tránsito y, sobre todo, no conducir si se ha consumido alcohol. También pedimos fomentar una convivencia sana, evitar peleas o alteraciones del orden público, cuidar de nuestros adultos mayores y niños, resguardar los enseres personales y dar aviso inmediato a Carabineros ante cualquier inconducta en las inmediaciones del parque. De esta manera reafirmamos nuestro compromiso con la comunidad, desplegando servicios preventivos y extraordinarios para propiciar una buena convivencia”, manifestó el Teniente Humberto Echeverría Bolbarán, subcomisario de los servicios de la 4ª Comisaría de Carabineros de Cochrane.

El programa oficial contempla para el jueves 18 la inauguración de fondas a las 12:00 horas, seguida del brindis por el aniversario número 52 del Club de Rodeo Chileno de Cochrane a las 12:30 horas; a las 15:00 horas se realizará la tradicional Gran Empanada de Cochrane junto a juegos típicos, y a las 20:00 horas se dará inicio al primer show de música chilena con la participación del Conjunto Folclórico Alma y Sueño, Los de San Lorenzo, Sandunga de Pioneros y Bastián y sus Baguales.

El viernes 19, la jornada comenzará a las 10:00 horas con la apertura de ramadas y venta de comida, continuará a las 15:00 horas con juegos típicos y, a las 20:00 horas, se dará inicio al espectáculo de música chilena con Atilio Cruces, Jaime y su Clan Patagón y Los Hermanos Vargas. Finalmente, el sábado 20, desde las 10:00 horas, se abrirán nuevamente las ramadas con gastronomía típica; a las 15:00 horas se desarrollarán juegos tradicionales y, a las 20:00 horas, se dará inicio al show de cierre con la presentación de Regino Márquez, Los del Por si Quede y el Dúo Impero.

Cabe destacar que todos los espectáculos artísticos forman parte de un nutrido programa cultural con identidad local, posible gracias al aporte financiero del Programa Red Cultura y de la Ilustre Municipalidad de Cochrane.

Con esta programación, Cochrane vivirá tres jornadas para reencontrarse y celebrar en familia, cuidando lo más valioso de la comuna: su identidad, su convivencia y sus tradiciones. La invitación es a participar responsablemente, disfrutar del Parque Costumbrista y hacer de estas Fiestas Patrias una fiesta de todos.