Te Deum 2025: un grito de amor, de paz y de esperanza para el mundo

Ante autoridades gubernamentales y regionales, representantes de la sociedad civil y comunidades católicas el padre obispo Luis Infanti presidió, junto a sacerdotes y diáconos, el solemne el “Te Deum 2025” en la Catedral de Coyhaique.

Coyhaique.- Previamente, en el frontis del templo catedral una banda de guerra interpretó himnos y marchas mientras arribaban los invitados a este solemne acto litúrgico: autoridades civiles y de Fuerzas Armadas, policías y Carabineros de Chile e integrantes de las comunidades de la capital regional.

Compartimos, a continuación, el texto de la Homilía del Te Deum 2025 que el padre obispo Luis compartió con la comunidad aysenina en este mes de la Patria.