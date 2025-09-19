Puerto Aysén vivió la jornada inaugural de “La Fiesta del Basket” en su Polideportivo

Puerto Aysen.- La tarde comenzó con el partido amistoso entre la selección U15 de Puerto Aysén (Club Horizonte Austral) y su similar de Coyhaique. En un encuentro lleno de entusiasmo y buen nivel, los jóvenes locales mostraron carácter y talento frente a un rival más experimentado, manteniendo el marcador siempre competitivo. Coyhaique se llevó la victoria por 58-48, pero el verdadero triunfo fue la motivación que los ayseninos demostraron, ganándose los aplausos del público.

Ceremonia Inaugural

Con gran cantidad de asistentes en el recinto deportivo más importante de la Región de Aysén, cerca de las 20:00 hrs. se realizó la ceremonia inaugural. Tras la entonación de los himnos de Chile y Argentina —momento que destacó por el respeto y emoción del público hacia ambas naciones—, el alcalde Luis Martínez Gallardo dio la bienvenida a los equipos y agradeció al equipo del Polideportivo por el impecable trabajo de preparación que permitió recibir este evento internacional. Posteriormente, se entregaron presentes a las delegaciones visitantes, consistentes en souvenires del Puente Presidente Ibáñez en formato 3D, símbolo patrimonial de la comuna. A su vez, el club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia entregó un reconocimiento especial al alcalde, en agradecimiento por la hospitalidad de Aysén.

1º Encuentro Internacional: Gimnasia vs ABA Ancud

El plato fuerte de la noche fue el primer duelo entre Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia y ABA Ancud. El quinteto argentino mostró todo su poderío ofensivo y defensivo, imponiéndose con claridad en el marcador. Gimnasia venció a ABA Ancud por 89 a 40, en un partido donde destacaron Cárdenas con 12 puntos, Cisneros y Toretta con 11 unidades cada uno, mientras que López fue la figura de Ancud con 12 puntos.

Transmisión histórica

La Corporación de Deportes y Recreación transmitió en directo la jornada a través de redes sociales, señal compartida además con medios regionales e internacionales alcanzando más de mil espectadores en simultáneo, cifra inédita para un evento deportivo local.

Próximos encuentros

“La Fiesta del Basket” continuará este viernes 19 de septiembre con su última jornada, que incluye charlas, clínicas y el esperado segundo encuentro internacional entre Gimnasia y Esgrima y ABA Ancud a partir de las 20:00 hrs. El evento será transmitido nuevamente por el Facebook de Aysén Deportes y el canal de YouTube de la Municipalidad de Aysén, invitando a toda la comunidad a ser parte de esta fiesta deportiva.