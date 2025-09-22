Club de Rodeo Chileno de Cochrane celebró 52 años de historia, tradición y arraigo huaso

Con un almuerzo de camaradería en el Casino de Huasos del Parque Costumbrista, y como cada 18 de septiembre el Club de Rodeo Chileno de Cochrane celebró este fin de semana sus 52 años de vida institucional, en una jornada que reunió a socios, socias, dirigentes, autoridades comunales y amigos de la institución.

Cochrane.- Fundado oficialmente en 1973, aunque con raíces que se remontan a 1964 cuando se levantó la primera medialuna en la histórica Pampa del Vasco, el Club es hoy la organización formal más antigua de la comuna, símbolo del esfuerzo comunitario y de la pasión por las tradiciones huasas que se han mantenido vivas a lo largo de más de seis décadas en Cochrane.

Desde aquellos primeros rodeos realizados en condiciones de aislamiento y con traslados que llegaban solo por vía lacustre hasta la consolidación del actual Parque Costumbrista de Cochrane, el Club ha sido protagonista de un camino marcado por la perseverancia, la unidad y el compromiso de generaciones de cochraninos y cochraninas.

En la ceremonia, el presidente del Club, Óscar Mario Figueroa Gallardo, vivió su primer aniversario como timonel de la institución, expresando la emoción y responsabilidad que conlleva este desafío: “Mi primera ceremonia como nuevo presidente, así que muy contento de la asistencia de los socios, las socias, de las autoridades y de los amigos que nos han venido a acompañar. Es una tremenda responsabilidad, un desafío poder estar a la altura de lo que amerita la situación. Estamos parados encima de los cimientos que formó mi familia, mi bisabuelo Nolberto Orellana, y así muchos otros socios que han construido esto. Esperamos hacerlo de la mejor manera y seguir engrandeciendo al Club de Rodeo Chileno de Cochrane en sus 52 años de vida”.

El alcalde de Cochrane, Patricio Ulloa Georgia, destacó el valor histórico y cultural de esta institución, que no solo ha preservado el rodeo y la cueca, sino que también ha dado vida a uno de los espacios más importantes de la región: “La verdad es que nos sentimos orgullosos del Club de Rodeo Chileno de Cochrane porque hemos trabajado por largos años de manera conjunta. Este Club ha sido muy generoso, poniendo a disposición su terreno para construir algo único en la región de Aysén: nuestro Parque Costumbrista, que incluso nos han dicho es casi único en el país. Aquí no solo se cultivan las tradiciones huasas, como el rodeo y la cueca, sino que también se albergan costumbres propias de la Patagonia. Queremos enviar un saludo cariñoso a su presidente, a cada socio y socia, y reafirmar nuestro compromiso como municipio para seguir trabajando junto al Club en el fortalecimiento de nuestras tradiciones”.

El Club de Rodeo Chileno de Cochrane no solo ha sido testigo de la historia local, sino también un motor de identidad y orgullo para toda la región. En sus medialunas han quedado plasmados recuerdos de familias pioneras, mujeres y hombres que han contribuido a engrandecer la vida comunitaria y que han permitido que, hoy, este espacio sea reconocido como uno de los más representativos de las tradiciones en la Patagonia.

Más que una institución deportiva, el Club de Rodeo Chileno de Cochrane es un verdadero referente de encuentro, pertenencia y memoria colectiva, que seguirá transmitiendo a las nuevas generaciones el espíritu del rodeo y el amor por las costumbres rurales de la tierra Cochranina.