Gimnasia venció a Ancud en Puerto Aysén y “La Fiesta del Basket” cierra con balance positivo

Puerto Aysén.- El Polideportivo 21 de Abril volvió a vibrar con básquetbol internacional. Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia se impuso a ABA Ancud por 94 a 81, en un duelo amistoso que convocó a miles de personas y marcó un nuevo capítulo para la historia deportiva de la comuna.

El quinteto argentino mostró mayor efectividad en los momentos clave, con Andrade Toyo (18 pts), Emiliano Toretta (17) y Federico Grun (12) como sus figuras. En el elenco chilote destacaron Peacock con 24 puntos y Nahuel Martínez con 16, en un equipo que sigue en proceso de consolidación bajo la conducción de Sebastián Figueredo.

El chileno Sebastián Carrasco, hoy en Gimnasia, valoró su regreso a competir en el sur: “Fue un gran espectáculo. La organización estuvo muy buena y el gimnasio está tremendo. Estos amistosos nos sirven mucho como preparación para la Liga Argentina, que es un desafío importante en mi carrera”.

En tanto, Renato Vera, Número 11 de ABA Ancud subrayó el aporte para el público: “Espectacular, más que nada para la gente y los niños que siguen el deporte. Somos un equipo nuevo, pero estos partidos intensos nos ayudan a crecer como grupo y mejorar”.

El alcalde de Aysén, Luis Martínez, destacó el impacto positivo del evento: “La ciudad es la que gana. Esta hermandad con Argentina incentiva a jóvenes y adultos, y nos invita a soñar con una selección de jerarquía. Hemos incluido el turismo deportivo en nuestro plan de fomento productivo y esperamos consolidar al menos tres eventos internacionales al año en este recinto”.

Por su parte, el director ejecutivo de la Corporación de Deportes, Jorge Villegas, calificó como exitoso el desafío organizativo: “Era un paso que queríamos dar y funcionó. Durante la semana tuvimos clínicas, charlas y básquetbol adaptado, lo que fue muy emotivo. El público respondió de gran manera”.

Con el cierre de la Fiesta del Basket, Puerto Aysén refuerza su condición de plaza deportiva internacional en la Patagonia. Más allá del resultado en la cancha, la comunidad vivió una semana cargada de básquet, integración y proyección, ratificando que el Polideportivo 21 de Abril está preparado para recibir grandes espectáculos.