Edelaysen anuncia inicio de traslados nocturnos de carga para el Parque Eólico Alto Baguales

Desde el próximo 25 de septiembre y hasta el 15 de noviembre se realizarán traslados a partir de las 23 hrs, desde Puerto Chacabuco hacia Alto Baguales. Las maniobras contemplan detenciones programadas y tránsito lento, sin cortes totales en la ruta.

Aysén.- La eléctrica informó que, en el marco de la construcción que dará vida a la ampliación del Parque Eólico Alto Baguales, a partir del jueves 25 de septiembre se dará inicio al traslado nocturno de los componentes de este proyecto. En ese sentido, las maniobras se extenderán hasta el 15 de noviembre, considerando la ruta 240 desde Puerto Chacabuco en Aysén, hasta Alto Baguales de Coyhaique.

De acuerdo con la planificación, los traslados con carga se efectuarán los días: lunes, jueves y sábado, en horario de 23:00 a 06:00 horas. En tanto, los retornos sin carga se realizarán los martes, viernes y domingo, entre las 13:00 y las 18:00 horas, a velocidad normal.

Durante los días de traslado con carga se contemplan detenciones programadas y tránsito lento, aunque no se prevé el corte total de tránsito en la Ruta CH-240 ni en la Ruta 7. Por ello, desde Edelaysen recomendaron a los conductores transitar con precaución entre Coyhaique y Puerto Aysén, evitando en lo posible circular en los horarios mencionados, y en caso de hacerlo, mantener siempre las distancias de seguridad.

Al respecto Leonardo Morán, gerente de Proyectos e Inversiones de Edelaysen destacó: “El inicio de estos traslados marca un hito muy importante en el avance del proyecto, ya que significa que los componentes principales de los aerogeneradores muy pronto estarán en Alto Baguales. En ese sentido, queremos trasmitir tranquilidad a la comunidad: si bien habrá un tránsito más lento y detenciones programadas, en ningún caso se realizarán cortes totales en la Ruta CH240 ni Ruta 7. Hemos trabajado coordinadamente con las autoridades para resguardar la seguridad y reducir las molestias. Agradecemos la comprensión y colaboración de todos, porque este proyecto avanza firme y traerá beneficios para toda la Región de Aysén con energía más limpia y sostenible”.

Con estas acciones, Edelaysen junto al Grupo Saesa reafirman su compromiso con el desarrollo de una matriz energética más limpia y sostenible para la región, trabajando en conjunto con la comunidad y autoridades para avanzar en un sistema eléctrico dotado de más energías renovables.

Así mismo, expusieron que, ante dudas o consultas de la comunidad, estas se pueden realizar directamente al correo contacto.altobaguales@saesa.cl.