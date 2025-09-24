Maltrato animal en Puerto Aysén: Autor del delito sería el tutor del can afectado

La Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Aysén, junto a la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) Aysén, tras una investigación en conjunto con el Ministerio Público, detuvieron a un hombre de 50 años, por el delito de Maltrato Animal en Puerto Aysén.

Puerto Aysén.- Según información entregada por el subprefecto Marcelo Ladino González, jefe de la Bidema Aysén, “los hechos se remontan a este 14 de septiembre, cuando se recepcionó una denuncia por el delito ya señalado, mediante un video en donde se apreciaba que el imputado dio muerte a su propio perro mediante la estrangulación por ligadura. Asimismo, el proceso investigativo arrojó que este sujeto también vulneró los derechos de otros animales de su propiedad”, comentó el jefe policial.

El subprefecto detalló que la detención se concretó el 20 de septiembre, agregando que el imputado al momento de la detención opuso resistencia, amenazando a los detectives, resultando uno de ellos lesionado en una de sus manos.

Es importante señalar, que el imputado contaba con antecedentes por los delitos de Lesiones Leves, Receptación y Maltrato Animal. La detención fue declarada legal por el Tribunal y se decretó un plazo de 60 días para investigación.