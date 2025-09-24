Carabineros del GOPE rescató a dos excursionistas extraviados en cima del cerro Mackay en Coyhaique

Ambas personas fueron localizadas sanas y salvas, siendo trasladadas hasta un sector seguro. Carabineros recordó planificar las rutas, verificar la meteorología, contar con la indumentaria adecuada, linterna, teléfono celular, alimentos e hidratación.

Coyhaique.- Carabineros del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) Aysén rescató con éxito a dos personas que se encontraban desorientadas en la cima del cerro Mackay de esta ciudad.

El operativo se activó tras una llamada de emergencia recibida por la Central de Comunicaciones (CENCO), en la cual se informó a Carabineros sobre la presencia de dos personas -un hombre y una mujer- quienes señalaron que no podían encontrar el camino de regreso.

Ubicación en tiempo real

Según indicó el Jefe (S) del GOPE Aysén, Suboficial Mayor Oscar Cartagena Acevedo, frente a lo anterior, tras recabar los primeros antecedentes, el equipo del GOPE inició de inmediato el ascenso al cerro, manteniendo una constante comunicación telefónica con las personas extraviadas, utilizando la ubicación en tiempo real enviada por los jóvenes a través de WhatsApp, lo cual permitió conocer su localización y guiar la búsqueda.

“Reunimos al equipo, nos trasladamos al lugar e ingresamos a través del bosque a unos 3 a 4 km, ya que teníamos su ubicación (…) después de una hora y media de caminata, logramos tomar contacto con ellos, se hizo la primera atención médica. Estaban en buen estado de salud y sin lesiones, se hidrataron e iniciamos el descenso con las personas”, indicó el Suboficial Mayor Cartagena.

Minutos más tarde y tras descender de la montaña, el GOPE los llevó hasta un lugar seguro donde fueron recibidos por personal de la 1ra. Comisaría de Carabineros de Coyhaique.

Planificación

Carabineros recordó una vez a quienes se aventuran en la montaña a planificar su salida y comunicar el recorrido y la fecha u hora de retorno a Conaf o Carabineros con la finalidad de organizar un operativo de búsqueda ante alguna eventualidad.

Asimismo el Jefe (S) del GOPE Aysén recordó la importancia de chequear la meteorología, la preparación y el equipamiento adecuado al realizar actividades en áreas remotas o agrestes, destacando el calzado de trekking, linterna, indumentaria, hidratación, alimentos ricos en calorías. “Cuando las personas suban a la montaña, nunca se deben apartar de los senderos y así evitar perder la orientación”, añadió.

Es importante considerar que el principal objetivo de un viaje a la montaña es regresar sano y salvo. El alcanzar la cumbre constituye la mitad del camino y nunca debemos poner en riesgo nuestra seguridad o la de quienes nos acompañan por lograr este anhelo.