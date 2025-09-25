AquaChile firmó acuerdo inédito con gremio de proveedores acuícolas para fortalecer el desarrollo de Aysén

El acuerdo, con vigencia inicial de un año, establece un marco de colaboración entre la empresa y los proveedores acuícolas de la región, con el objetivo de fortalecer el desarrollo local y generar más oportunidades en Aysén.

Aysén.- El miércoles 24 de septiembre, AquaChile y gremios de proveedores acuícolas de Aysén firmaron un compromiso que establece una base de colaboración entre la empresa y los prestadores de servicios locales. Este convenio enfatiza el trabajo de AquaChile con las comunidades y los actores clave de la región, y al mismo tiempo proyecta el desarrollo de la salmonicultura en Aysén.

Este trabajo en conjunto simboliza un paso clave para fortalecer a las pymes proveedoras y consolidar su rol estratégico en la cadena productiva, contribuyendo a que una mayor proporción del valor generado permanezca en la zona.

Misael Ruiz, presidente de la Asociación Gremial Agrupa Aysén, destacó que “la firma de este acuerdo con AquaChile robustece el encadenamiento productivo en Aysén. El 90% de nuestra dotación es local y dinamizamos empleo indirecto en transporte, talleres y comercio. En conjunto, esta cadena sostiene cerca de 1.500 puestos de trabajo y asegura que el valor generado permanezca en la región”.

El acuerdo tendrá una vigencia inicial de un año, renovable tras la evaluación de los avances alcanzados. Se concibe como un marco de colaboración que orientará la relación futura entre AquaChile y sus proveedores, promoviendo transparencia en los procesos y abriendo espacios para el desarrollo local en Aysén.

Katia Inostroza, representante legal de Pesca Aysén, resaltó que “firmar este acuerdo marco es poner en valor lo que significa la prestación de servicio. Esto es un hito tan importante para los prestadores de servicios locales, que somos pequeñas empresas y qué mejor que hacerlo con AquaChile, que es la empresa líder hoy día en Salmonicultura. Es un motivo de alegría porque nos da certeza, seguridad, nos permite incluso acceder a beneficios bancarios para poder mejorar nuestro trabajo”.

En tanto, Matías Silva, Gerente de servicios a la producción de AquaChile comentó que “este acuerdo pone en el centro a Aysén, ya que da certezas a nuestras pymes proveedoras, abre más empleo local y asegura que una mayor parte del valor de la salmonicultura quede en la región. Es colaboración real, con metas y seguimiento, para crecer de manera transparente y sostenible”.

En la instancia, también estuvo presente la presidenta del Consejo del Salmón, Loreto Seguel quien dijo que “para nosotros que somos el gremio que representa a productoras del salmón nos pone muy contento este hito porque esto es dar pasos firmes al compromiso que tenemos con el ecosistema de proveedores de la industria en la región de Aysén. No cabe duda de que este tipo de iniciativas empiezan a comprometernos y a generar confianza para seguir trabajando juntos”.

Esta firma se consolida como una experiencia inédita en la zona, que puede transformarse en un modelo de referencia para la industria salmonicultora, al integrar a proveedores locales en la estrategia de crecimiento y sostenibilidad regional.