Comisión Verdad y Niñez: Autoridades llaman a las personas a entregar sus testimonios

Se busca esclarecer las vulneraciones a niños, niñas y adolescentes bajo custodia del Estado o instituciones colaboradoras entre los años 1979 y 2021.

Coyhaique.- En un punto de prensa, encabezado por el Delegado Presidencial Jorge Díaz, en compañía del Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Samuel Navarro, y la Seremi de Gobierno, Úrsula Mix, el Delegado señaló: “El Presidente de la República tomó (esto) como una tarea de Estado, puesto que del año 1979 tenemos registros de muchas personas que hoy día son adultos y que por diversas razones fueron vulnerados sus derechos de protección (…) al ver esa realidad es que el Presidente conformó esta comisión asesora presidencial que tiene como tarea visibilizar esta situación que afecta a toda la comunidad nacional. Más de alguien puede tener un familiar, algún vínculo con personas que fueron vulneradas en lugares como el Sename u otras instituciones privadas. Sin embargo, esas vulneraciones hoy día también generan estragos en personas adultas, por lo tanto, el Estado de Chile tiene que investigar, hacer verdad respecto de eso y también reparar respecto de esos casos y es por eso que esta Comisión de Verdad y Niñez está en esta tarea ya en la fase final que es recoger precisamente los testimonios de estas personas”.

Durante años, niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de maltratos, abandono, violencia o falta de protección mientras se encontraban bajo la custodia del Estado en centros del Sename u otros de cuidado privado, violando sus derechos humanos, y los establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).

El 10 de diciembre de 2024, Día de los Derechos Humanos, el Presidente Gabriel Boric creó la Comisión Asesora Presidencial para el esclarecimiento de la verdad sobre violaciones a los Derechos Humanos de niños, niñas y adolescentes bajo la custodia del Sename o en Sistemas de Cuidados Alternativos Privados, más conocida como Comisión Verdad y Niñez.

Por este motivo, diferentes instituciones nacionales e internacionales pidieron al país investigar los casos y dar una respuesta a las personas, lo que se tradujo en la creación de la Comisión que se encuentra en el proceso de escucha de testimonios de víctimas y sobrevivientes.

Además, el Seremi de Justicia agregó: “En nuestra región las personas se inscriben a través de la página web comisionverdadyninez.gob.cl donde se les agenda una hora, un día para prestar este testimonio. Este testimonio idealmente puede ser presencial, pero si la persona por algún motivo no desea declarar presencialmente, también lo puede hacer a través de una videollamada o por escrito. Lo importante es que se puedan recopilar y recoger estos testimonios, más los antecedentes que también está recogiendo la Comisión para los efectos de hacer un informe que le va a proponer al Presidente de la República. Va a haber un informe preliminar a fines de este año y un informe final que se va a presentar más adelante para los efectos que el Presidente de la República o la Presidenta, porque esto va a continuar hasta el año 2027, que esté en ejercicio, en mandato en esa oportunidad, adopte las medidas administrativas o legales que sean procedentes para avanzar en medidas de reparación”.

Finalmente, la Seremi de Gobierno, Úrsula Mix, invitó a la comunidad a entregar su testimonio indicando el proceso para llevarlo a cabo: “En comisionverdadyninez.cl están todas las formas de acceso (…) Ahí uno llena un formulario, establece cuál es el formato en el cual usted quiere acceder, si lo quiere hacer de manera presencial, videollamada o a través de un escrito. Si va a ir, por ejemplo de manera presencial, lo puede acompañar alguien para que usted se sienta más seguro. Y ahí desde nivel central se deriva a las distintas instancias, porque sabemos que la idea es que el lugar donde van a ir no sea tan conocido para no tener ningún tipo de molestia dentro de su intervención” concluyó.