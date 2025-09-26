Municipalidad de Aysen realiza encuentro para velar por la salud mental de las personas cuidadoras

A través de los programas Red Local de Apoyos y Cuidados y el Centro Comunitarios de Cuidados, se pudieron reunir varias mujeres que tienen a cargo a algún familiar con discapacidad y que apoyan constantemente en su vida diaria.

Aysen.- “Tejiendo Cuidados, Sosteniendo vidas”, fue una jornada para que varios cuidadores de Aysén pudieran reunirse, conversar, ejercitarse y tener un encuentro de esparcimiento en el Centro Comunitario.

La actividad convocada por el Centro Comunitario de Cuidados (CCC) y la Red Local de Apoyos y Cuidados (PRLAC) fue pensada para los vecinos a cargo de una persona con discapacidad, los cuales son beneficiarios de estos programas.

El coordinador del PRLAC, Santiago Hermosilla comenta que “buscamos crear un espacio para que cuidadores puedan compartir, puedan hacer actividades juntos, puedan tener un espacio agradable de ocio y de comunicación entre ellos, fortaleciendo las redes que ellos tienen, compartir de experiencias y, por supuesto, pasando una muy agradable velada con los profesionales que componen el programa Red Local de Apoyo y Cuidados y el Centro Comunitario de Cuidados”.

Adicionalmente, se aprovechó el espacio del centro para que los participantes pudieran dejar a sus familiares con las asistentes de cuidado del programa y enfocarse en ser parte de este primer encuentro. En este, las invitadas pudieron tener una sesión de ejercicios básicos, un momento de un juego terapéutico y terminaron con un momento de camaradería con una once preparada por los programas.

María Eugenia Díaz, una de las cuidadoras, expresó su alegría por haber participado de este encuentro, “todo muy lindo, hermoso; compartimos experiencia con las demás y creo que todos estamos haciendo una linda labor por nuestros hijos o padres, de alguna manera cuidando a nuestros familiares”.

Esta fue una las primeras actividades directamente dirigidas para los cuidadores de Aysén, sin embargo, en paralelo y próximamente se seguirán realizando más encuentros como este, como los grupos de psicoterapia y de autocuidado.

La coordinadora del centro, Rocío Soto, explica que estas actividades realizadas por la municipalidad son “para convocar y dar un espacio de autocuidado a nuestros beneficiarios, para reflexionar, generar un espacio recreativo de encuentro, poder conocernos y generar una buena retroalimentación en cuanto a la corresponsabilidad de los cuidados”.

Uno de los eventos que prontamente se realizará en el Centro Comunitario de Cuidados será la “Feria de servicios” este próximo martes 30 de septiembre entre las 14:30 y las 17:00 horas. Esta busca acercar la oferta programática de seguridad social a las personas cuidadoras de la comuna y se efectuarán orientaciones de asesoría jurídica, trámites para la credencial de discapacidad, licencias médicas, información sobre la ley tea y conciliación de la vida laboral y familiar.