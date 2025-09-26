Coyhaique: Resolución judicial ordena expulsión del país de extranjero detenido por incivilidades y delitos

Fue condenado por un delito de robo con intimidación ocurrido en mayo de este año.

Coyhaique.- Tras un juicio o procedimiento abreviado efectuado ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique, la justicia resolvió la expulsión del país de un ciudadano extranjero de 45 años, quien había sido detenido en reiteradas ocasiones como autor de incivilidades y delitos ocurridos en Coyhaique.

Según explicó el Fiscal Jefe (s) de Coyhaique, Luis Contreras Alfaro, “en un procedimiento abreviado, el Tribunal de Garantía de Coyhaique condenó a una persona de nacionalidad brasileña, quien había cometido una serie de incivilidades en la ciudad de Coyhaique”.

El persecutor penal añadió que “dentro de las conductas desplegadas por esta persona, se encontraba un delito de robo con intimidación, lo cual motivó que fuera condenado a la pena de cuatro años de presidio menor en su grado máximo y el tribunal determinó su expulsión del país”. La audiencia se efectuó el martes recién pasado en Coyhaique.

“Se otorgó un plazo de 90 días al Gobierno para que materialice la expulsión de esta persona y en el intertanto, se dispuso su internación provisoria en el Centro de Retención de Gendarmería de Coyhaique”, añadió el fiscal Luis Contreras.

Respecto de que otros hechos se asocian al imputado, el representante del Ministerio Público comentó que efectuó “diversas conductas en la ciudad de Coyhaique, las cuales habían sido calificadas como delitos de hurto, daños en el hospital y otras situaciones de incivilidad”.

Una de aquellas, añadió Contreras, “consistió en la sustracción de especies de un local comercial ubicado en el sector Alto de Coyhaique (en mayo de este año), en donde resultó afectada una adulta mayor quien se encontraba en compañía de su nieto cuando ocurren los hechos. A raíz de aquello, esta persona fue detenida y se realizó una investigación, lo cual determinó que -en definitiva- se reunieran antecedentes suficientes para imputarle responsabilidad como autor de un delito de robo con intimidación”.

El imputado permanece recluido en el Centro de Detención Preventiva de Coyhaique, bajo la custodia de Gendarmería.