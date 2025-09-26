Fiscalía formaliza investigación por caso de maltrato animal denunciado en Puerto Aysén

“Estos hechos habrían ocurrido en el transcurso de la semana pasada, en la víspera de Fiestas Patrias”, explicó el Fiscal Jefe de Aysén-Cisnes, Pedro Poblete.

Puerto Aysen.- La Fiscalía Local de Aysén-Cisnes solicitó diligencias a la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Aysén, junto a la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) Aysén, en el marco de un caso de maltrato animal denunciado en Puerto Aysén.

Los hechos habrían ocurrido el 14 de septiembre de este año, en un sector de mallín aledaño a calle Karlström y Villa Lomas de Aysén, de acuerdo a un video en poder de la policía. A raíz de lo anterior fue detenido un imputado de 50 años, quien fue formalizado por la Fiscalía ante el Juzgado de Garantía, donde se estableció un plazo de 60 días para el término de las diligencias.

“La Fiscalía Local de Puerto Aysén se encuentra investigando un delito de maltrato animal”, explicó el Fiscal Jefe de Aysén-Cisnes, Pedro Poblete. “Estos hechos habrían ocurrido en el transcurso de la semana pasada, en la víspera de Fiestas Patrias. En esa oportunidad, a través de una denuncia efectuada ante la Policía de Investigaciones, se pudo establecer presunciones fundadas de la participación del imputado en este tipo de delito”, añadió el persecutor penal.

“Específicamente circulaban videos y capturas de imágenes en los cuales se podía apreciar a esta persona colgando a una de sus mascotas, un perro, producto de lo cual, con la ayuda de un médico veterinario, se pudo establecer la existencia de lesiones que mantenían estas mascotas siendo formalizado entonces por el delito de maltrato animal, fijándose un plazo de investigación por parte del Tribunal de Garantía de esta ciudad y decretándose medidas cautelares a su respecto”, agregó el fiscal Poblete.

El sujeto formalizado, quien como medida cautelar deberá firmar mensualmente ante Carabineros, habría cometido maltrato animal en más de una mascota. La detención se concretó el 20 de septiembre por parte de detectives de la PDI, ocasión en la que resultó lesionado en una de sus manos uno de los funcionarios, debido a la resistencia del sujeto.

La investigación por este caso ocurrido en Puerto Aysén continúa en desarrollo, en el marco de los 60 días establecidos por el Tribunal.