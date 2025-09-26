Cuenta Pública: Carabineros de Coyhaique detuvo a más de 1.400 personas durante el año 2024

Durante el periodo se efectuaron 84.697 controles y fiscalizaciones, siendo igualmente tramitadas 9.609 órdenes judiciales y del Ministerio Público.

Coyhaique.- Con un minuto de silencio en memoria de los mártires institucionales, Carabineros de la 1ra Comisaría de Coyhaique expuso su cuenta pública año 2024 antes las autoridades y la comunidad, presentación efectuada en dependencias del Centro Cultural de esta ciudad.

El Comisario de esta Unidad, Mayor Sebastián Casanueva Casanueva, detalló los resultados de la labor operativa en la comuna y las estrategias implementadas orientadas a brindar más seguridad y protección a la comunidad.

Más de 1.400 detenidos

La Comisaría junto a sus ocho cuarteles dependientes, detuvieron a 1.463 personas por diversos delitos, de los cuales 360 son por delitos de mayor connotación social, de los cuales 57 son por robo, 114 por hurto, 183 por lesiones, 2 por violación y 4 por homicio.

“Durante el presente año mantenemos un mejor resultado, mejor estadística en diferentes aspectos, en diferentes áreas que estamos fiscalizando en forma diaria tanto en personas detenidas como también en vehículos retirados de circulación. Hay delitos que claramente nos están afectando nuestra comuna y en nuestra región como son los delitos de violencia intrafamiliar como también las estafas vía telefónica”, expresó el Mayor Casanueva.

“El delito de mayor afectación en nuestra región es la violencia intrafamiliar. Si bien no es necesario que denuncie la víctima, pueden también hacerlo vecinos cuando se vean enfrentados a este tipo de delito y Carabineros cuanto tome conocimiento de un hecho -aunque la víctima no quiera denunciar- serán los antecedentes puestos a disposición del Ministerio Público. El 25% de las denuncias este año han sido presentadas por Carabineros de Chile, lo que permite iniciar una persecución penal por parte del Ministerio Público”, complementó el Oficial.

Armas y drogas

Paralelamente, Carabineros de la 1ra Comisaría de Coyhaique dio cumplimiento a 9.609 órdenes judiciales y del Ministerio Público.

Durante este periodo fueron incautadas 6 armas de fuego (un revólver, una escopeta, tres rifles y un armamento hechizo).

Asimismo se incautó 83 armas blancas, 117 municiones, 331 fuegos de artificio, sumado a la recepción por entrega voluntaria de 20 armas de fuego, impidiendo en definitiva que estos elementos lleguen a manos equivocadas y con ello prevenir la comisión de delitos. Menos armas es más seguridad.

Carabineros de Coyhaique recibió el encargo en la comuna de 15 vehículos, independiente del lugar en que fue denunciado el hecho, siendo encontrados 16 vehículos, independiente en que denunció el hecho.

En materia de drogas, se decomisó 9,1 kg de sustancias prohibidas entre marihuana elaborada y clorhidrato de cocaína, sumado a 20 unidades de éxtasis.

Controles y fiscalizaciones

La labor operativa desplegada por la 1ra Comisaría de Coyhaique permitió efectuar un total de 84.697 controles y fiscalizaciones, de los cuales 58.348 corresponde a controles vehiculares, 23.401 controles a personas, 2.226 controles a entidades comerciales y bancarias y 822 fiscalizaciones a locales de alcoholes.

Respecto al Programa de Seguridad Integrada para Niños, Niñas y Adolescentes, se efectuó la derivación de 530 NNA, de los cuales 371 NNA por vulneración y 159 NNA infractores.

Durante el año 2024, Carabineros de Coyhaique atendió 17 eventos en materias de control y orden público entre manifestaciones, marchas y huelgas.

En su permanente y estrecho vínculo con la comunidad, Carabineros de Coyhaique concretó 794 actuaciones comunitarias, de las cuales 622 corresponden a reuniones con la comunidad, 62 a campañas de difusión, 25 recorridos o exploraciones por el territorio y otras 85 a otras materias (encuestas, ruta calle, operativos cívicos, charlas preventivas, entre otras).