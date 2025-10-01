Con masiva Jornada de Puertas Abiertas UAysén lanza proceso de admisión 2026

Delegaciones de 14 establecimientos participaron en recorridos, y actividades que acercaron la experiencia universitaria a la comunidad escolar.

Con gran entusiasmo, la Universidad de Aysén abrió las puertas de sus campus Lillo 1 y 2 para recibir a cerca de mil estudiantes de enseñanza media de Coyhaique y Puerto Aysén. Durante la jornada, los y las jóvenes recorrieron laboratorios, salas y espacios universitarios, dialogaron con académicos y estudiantes de la institución, y conocieron en detalle la oferta de 13 carreras de pregrado que se impartirán el próximo año, junto con los sellos institucionales y requisitos de ingreso.

A su vez, los y las estudiantes pudieron conocer la nueva oferta académica para el 2026, que comprende las carreras de Derecho, Administración Pública e Ingeniería Civil en Energías Renovables.

El encuentro contó con la participación de los establecimientos Liceo Josefina Aguirre Montenegro, Liceo Juan Pablo II, Colegio Francisco Xavier Butiñá, Colegio Diego Portales, Colegio Mater Dei, Liceo Bicentenario Altos del Mackay, Centro de Estudios Patagonia, CEIA Josefina Méndez, Colegio Antoine de Saint Exupéry, Colegio Alborada y Liceo Bicentenario Patagonia Agrícola e Industrial. Desde Puerto Aysén, se sumaron delegaciones del Colegio Santa Teresa de los Andes, Colegio Sagrada Familia y Liceo Politécnico A-1.

David Vásquez, coordinador de Admisión de la UAysén, comentó sobre la amplia convocatoria de estudiantes. “Asistieron más de 900 estudiantes de distintos colegios principalmente de Puerto Aysén y de Coyhaique que se han podido informar de las distintas carreras, del equipamiento de la tecnología de punta que tenemos para la formación y por supuesto las tres nuevas carreras que tendremos en 2026.” Finalizando con una invitación a futuras espacios similares, “los esperamos en la oficina de admisión a través de nuestras distintas vías de contacto, en nuestra página web y por todos los medios que quieran informarse acerca de nuestra oferta académica.”

Desde la mirada docente, Diego Ríos, profesor de la especialidad agropecuaria del Liceo Bicentenario Patagonia Agrícola e Industrial, destacó que sus estudiantes encontraron múltiples motivaciones “sobre todo en las carreras relacionadas a lo que ellos podrían estar haciendo una vez saliendo de cuarto medio, como agronomía o ingeniería forestal. Pero también me ha sorprendido el interés que muestran por obstetricia y por las carreras más de ingeniería. De la misma manera, sintió que esta oportunidad fue significativa porque “le da la oportunidad a los chicos de conocer el campus, también interacción con los otros liceos que ahora justamente vienen llegando, así que a la espera de poder participar en una segunda instancia este segundo semestre.”

El entusiasmo también se vivió entre los propios estudiantes. Luz Salas, alumna de cuarto medio del Liceo Juan Pablo II, destacó que fue “demasiado entretenido, bastante motivador porque fueron demasiado amables explicándonos sus experiencias y eso es algo que me motiva mucho para venir a estudiar aquí y quedarme”. A su vez, enfatizó que “Me parece bastante curioso, novedoso y bastante bien que exista una universidad aquí en la región, porque nos abren más las puertas, más los caminos para todos los jóvenes que vienen hoy en día, y eso es algo bastante bueno.”

Finalmente, cabe señalar que el equipo de Admisión de la Universidad de Aysén está a disposición de los establecimientos educacionales para participar en charlas y ferias, así como también de estudiantes, padres, madres, apoderados y tutores, para resolver todas sus dudas respecto del proceso de admisión. Pueden acercarse directamente al Campus Lillo, ubicado en Eusebio Lillo N° 667, Coyhaique, o contactar a través del correo electrónico admision@uaysen.cl, redes sociales o el WhatsApp +56 9 3933 2051.