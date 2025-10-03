Gobierno Regional de Aysén y Sernatur lanzaron oficialmente la séptima fecha del Copec RallyMobil

El miércoles 1 de octubre se lanzó oficialmente el Copec RallyMobil, que se realizará entre el 10 y 12 de octubre. Las rutas de Coyhaique y Aysén serán el escenario de la competencia automovilística más importante del país, dinamizando el comercio y el turismo de la región.

Coyhaique.– Después de 12 años, el rugir de los motores vuelve a la región. Con el lanzamiento oficial en el Gobierno Regional de Aysén, el 1 de octubre se dio inicio a la cuenta regresiva para la 7ª fecha del Copec RallyMobil Coyhaique – Aysén. La competencia, que se disputará entre el 10 y el 12 de octubre, abarcará más de 139 kilómetros de caminos de la Patagonia chilena.

Se trata de un evento de categoría mundial, gratuito y abierto a toda la comunidad, que promete no solo adrenalina y emoción, sino también un impacto directo en el dinamismo del turismo, la economía y la proyección del destino Aysén-Patagonia más allá de la temporada estival.

El Gobernador Regional de Aysén, Marcelo Santana Vargas, resaltó que esta competencia es fruto de una coordinación inédita entre instituciones, municipios y el sector privado. Para la autoridad, la llegada del Copec RallyMobil es mucho más que un espectáculo deportivo: es una oportunidad para dinamizar la economía local y poner en valor la identidad de la región.

“Estamos contentos de que por fin hemos logrado una coordinación entre las instituciones, entre la producción, entre Sernatur también, que nos ha ayudado mucho a que esto pueda ocurrir. Será una instancia familiar, una instancia para que la comunidad participe, y también para fortalecer el emprendimiento de nuestros productores locales. El municipio ha preparado toda una puesta en escena en el Parque Urbano donde estarán los vehículos, será el kilómetro cero de partida, y la invitación es a que tengamos un gran fin de semana el próximo 10, 11 y 12 de octubre”.

La magnitud de este evento también demanda altos estándares de seguridad. En ese sentido, Carabineros de Chile jugará un rol fundamental. El General Eduardo Palma Fuentes, Jefe de Zona de Carabineros de Aysén, aseguró que ya existe un plan detallado para garantizar el orden y la tranquilidad de los asistentes.

“Carabineros va a estar presente. Se hizo el recorrido de todos los tramos por parte de la SIAT, en conjunto con la organización. Hay una planificación que se viene trabajando hace tiempo y nunca está de más recalcar la importancia de la seguridad. La experiencia en otras regiones nos ha permitido perfeccionar este trabajo en conjunto con Copec RallyMobil”.

El impacto no es solo local, sino también internacional. Así lo señaló Felipe Horta, productor general de Copec RallyMobil, quien enfatizó que se trata de una competencia de talla mundial que instala nuevamente a la Región de Aysén en el mapa deportivo global.

“Este es el tercer deporte motor de mayor envergadura en el mundo, después de la Fórmula 1 y el Moto GP. Para nosotros, volver a la Región de Aysén es una bendición. Estamos muy contentos y vemos que el interés de las autoridades es total”.

Por su parte, el alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica, destacó que la ciudad se prepara para recibir a visitantes y fanáticos del deporte motor, con el compromiso de que este evento no solo sea una vitrina de la Patagonia, sino que también se traduzca en beneficios concretos para emprendedores y comerciantes locales.

“Invitar a todos los vecinos a que tengamos la ciudad impecable para recibir a todos quienes nos visitan. Agradecemos a nuestro gobernador por financiar este tipo de iniciativas, a Sernatur por ser parte importante en su ejecución y a Copec RallyMobil por poner a Coyhaique en el circuito mundial. Esto fortalece nuestra economía local y a nuestros emprendedores, que son quienes finalmente crecen con este tipo de instancias”.

La realización de la 7ª fecha del Copec RallyMobil Coyhaique – Aysén es posible gracias al compromiso del Gobierno Regional de Aysén y su Consejo, junto a Sernatur como aliado estratégico, Carabineros de Chile, la Municipalidad de Coyhaique y la Municipalidad de Aysén.

Más allá de la competencia, la región se proyecta al mundo con un mensaje claro: el destino Aysén-Patagonia tiene la capacidad de albergar eventos de nivel internacional, conjugando naturaleza, cultura, seguridad y desarrollo económico para sus comunidades.