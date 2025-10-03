Gobernador Regional Marcelo Santana: “Aysén se hizo escuchar”

Ad portas de la discusión del Presupuesto 2026 en el Congreso, el gobernador de Aysén sostuvo que la ciudadanía logró ser escuchada sobre las necesidades de la región y el daño que significaría un recorte en el financiamiento de 6,9%.

Coyhaique.- El 30 de septiembre, el ministro de Hacienda presentó en el Congreso el presupuesto 2026 de la nación y los gobiernos regionales del país tomaron conocimiento del financiamiento para las regiones el próximo año.

Inicialmente, se había previsto un 6,9% de recorte a la Región de Aysén, siendo la más afectada a lo largo de todo el país, lo que en su momento fue fuertemente criticado por el gobernador regional de Aysén, Marcelo Santana Vargas, encontrando eco en todos los sectores políticos regionales y en la ciudadanía.

“Esto se vio revertido en la segunda propuesta, lo que nos alivia de cierta manera, pero nos sigue preocupando, porque las necesidades de la región son muchas y el financiamiento entregado por el Estado siempre resulta escaso”, aclaró Marcelo Santana Vargas.

El presupuesto que estaría siendo discutido en el Congreso, presenta un aumento en el financiamiento de la Región de Aysén de un 0,37%, en lugar de un recorte, lo que demuestra que es clave una participación activa y el involucramiento de la ciudadanía en la toma de decisiones.

Si bien no se realizará la rebaja en el presupuesto, el gobernador regional no se siente cien por ciento conforme con la nueva propuesta, dado que “sigue representando un financiamiento insuficiente para la cantidad de necesidades de la región, agregó.