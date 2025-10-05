Efectivos de la IV División de Ejército apoyan a la comunidad en emergencia climática

Ante la Alerta Roja declarada para las provincias de General Carrera y Capitán Prat, a raíz de la compleja situación climática que afecta a la región, personal de la IV División de Ejército se encuentra desplegado en distintos sectores para brindar apoyo a la comunidad.

En el sector del Puente Los Mellizos, las patrullas han desarrollado labores de resguardo y colaboración en el tránsito seguro de la población. Asimismo, en la localidad de San Lorenzo, efectivos militares realizaron la evacuación de una persona que requería traslado urgente debido a las condiciones de riesgo.

De esta forma, el Ejército de Chile reafirma su compromiso de estar presente en los momentos difíciles, entregando seguridad y apoyo a las familias de la región de Aysén, en coordinación con las autoridades locales y los organismos de emergencia.