Sistema frontal en Aysén: TASR sigue operando para apoyar rescates y traslados aeromedicos

Las fuertes lluvias y vientos del sistema que han afectado a la región de Aysén desde el pasado miércoles han dejado más de 180 milímetros de agua caída y una serie de emergencias que van desde inundaciones hasta cortes de ruta. La situación ha obligado a que la Delegación Presidencial Regional (DPR) decrete alerta roja en las provincias de General Carrera y Capitán Prat.

La mesa técnica del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) regional entregó un balance durante la tarde de este viernes en donde reporta que 22 personas han sido afectadas en la comuna de Río Ibáñez, 19 de ellas por desprendimiento de techumbre y tres por inundaciones. Asimismo, hay afectados por anegamientos en Chile Chico. Además, un corte de agua afecta a Cochrane.

El temporal además ha provocado problemas de conectividad, como en el caso de la Ruta 7 donde la DPR constató interrupciones en al menos seis puntos, manteniendo a parte de las comunidades aisladas. Debido a esto, la Delegación solicitó ayuda para establecer un puente aéreo.

En cuanto a la red asistencial, el Delegado Presidencial, Jorge Díaz Guzmán, informó que “todas las postas rurales están con su personal médico y paramédico en sus lugares. También todos los insumos. Por lo tanto, no tenemos dificultades para atender a la población”.

Adicionalmente, aseguró que “el Servicio de Salud también tiene la aeronave para, si se requiere, evacuaciones aeromédicas, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan”.

En ese contexto es que Transporte Aéreos San Rafael (TASR) ha mantenido sus operaciones en la región, apoyando en el rescate de personas y manteniendo los traslados aeromédicos de emergencias. El último de ellos, desde Cochrane hacia el Hospital de Coyhaique. Demostrando así también su experiencia y capacidad para pilotar en condiciones climáticas adversas, permitiendo salvar vidas.

Por último, desde Senapred informaron que las complejas condiciones meteorológicas han ido disminuyendo y que se espera que el sistema frontal comience a cesar durante este sábado. Condición que facilitará los trabajos en el despeje de rutas y comenzar a reconectar a la región.