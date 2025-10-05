Coyhaique: detienen a presunto autor de robos a servicentros

Gracias al trabajo coordinado entre el Ministerio Público y la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Coyhaique, se logró detener a quien sería el presunto autor de varios robos ocurridos en diferentes servicentros de la Región de Aysén.

Se trataría de una persona mayor de edad, la que se habría visto involucrada en al menos cinco delitos de Robo con Intimidación, uno de ellos en calidad de frustrado. El comisario Felipe Valdés, jefe de la BIRO Coyhaique, destacó el trabajo en conjunto con la fiscalía, además de la información entregada por vecinos y las mismas víctimas en sus declaraciones que, “aportaron antecedentes importantes que se complementaron con los indicios y evidencias científicas que se están trabajando todavía para vincular aún más al imputado en estos hechos”.

El comisario agrego que el imputado actuaría solo y durante la madrugada. “Simulaba en primera instancia ser un cliente, ingresaba de manera que le permitía percibir todo lo que había en el interior del local y posteriormente ya viendo que se encontraba solamente una víctima, que era uno de los principales que atendía en los locales comerciales, procedía a intimidarlo haciendo gestos y amenazas verbales también”, detalló.

Desde el Ministerio Público, el fiscal de SACFI Luis González, enfatizó lo positivo del trabajo coordinado con la PDI, lo que permitió tener estos resultados en un corto periodo de tiempo, creándose un foco investigativo para el caso. “El día de hoy, ha sido formalizado por cinco robos con intimidación, además de otro delito. Fue puesto en prisión preventiva por el juez de juzgado Garantía de Coyhaique, dando un plazo de investigación de 90 días”.

La seremi de Seguridad Pública, Ruth Vallejos felicitó el trabajo en conjunto de ambas instituciones. “Mire hace dos semanas más o menos ya tuvimos una solución de un caso importante, que le llamamos turismo valdiviano, en que dos personas de Valdivia fueron incriminadas por un delito y sin embargo la PDI y el trabajo por cierto de la fiscalía hizo que se vincularan a varios hechos policiales. En este caso también tenemos la resolución, a través de este imputado también, de varios hechos policiales o sea estamos ante un trabajo exitoso en el cual gracias al trabajo de la fiscalía con la PDI se logran varias soluciones con un solo caso en sí, entonces eso es muy felicitable, muy destacable y por eso estamos acá precisamente para recalcar que estas líneas de trabajo son llamativas, son importantes de seguir y están dando muchos resultados”.