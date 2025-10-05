Gobernador regional Marcelo Santana: Estamos trabajando para “responder a los requerimientos que nos han hecho los alcaldes para ir en ayuda de los campesinos”

Coyhaique.- El gobernador regional de Aysén, Marcelo Santana Vargas, consejeros y funcionarios se encuentran desplegados en distintos puntos de la región, con el objetivo de evaluar daños y determinar los sectores de la población que requieren ayuda por parte del Gobierno Regional y los municipios.

“Esperamos responder a los requerimientos que nos han hecho los alcaldes para ir en ayuda de los campesinos. Tenemos, en estos momentos, funcionarios sobrevolando la zona del río Exploradores. Asimismo, funcionarios en la provincia Capitán de Prat, que, junto a los consejeros regionales, nos están reportando permanentemente de la situación, tanto en la provincia General Carrera como al sur de nuestra región”, explicó el gobernador Santana.

Los sectores rurales son los más afectados, según declaró el gobernador regional: “Hoy día hemos recorrido en la zona rural de la comuna de Coyhaique, junto al alcalde, viendo los daños que han sufrido nuestros campesinos. En ese sentido, esperamos prontamente entregar la posibilidad y la alternativa, con recursos del Gobierno Regional, para que los municipios puedan llevar ayuda en forraje y también en acceso a los lugares rurales, que aún se mantienen en aislamiento”.

De la misma forma, se informó que la Dirección Regional de Vialidad, ya se encuentra trabajando en reanudar la conectividad en la ruta 7 , Carretera Austral. El gobernador Marcelo Santana señaló que se espera que mañana (domingo) ya esté conectada la ciudad de Coyhaique con la ciudad de Cochrane, y que desde el lunes se pueda retomar la conectividad hacia la zona de Tortel, de Villa O’ Higgins y rutas secundarias”.

Con respecto al apoyo que prestará, el Gobierno Regional de Aysén afirmó que se estará permanentemente informando sobre cómo se canalizará la ayuda a través de los municipios, y cómo se irá retomando la conectividad en las zonas más afectadas por este temporal de lluvia en la zona sur de la Región de Aysén.