Postas de salud rural de Aysén alcanzan el 100% de cobertura en Tele-Electrocardiogramas

La Región se convierte en la primera del país en garantizar la toma de este examen en el territorio, una iniciativa impulsada por el Servicio de Salud Aysén.

En la Posta de Salud Rural (PSR) de Villa Ortega se concretó la instalación del último equipo de Tele-Electrocardiograma. Con este hito, el Servicio de Salud Aysén logra que el 100% de los establecimientos rurales dispongan de esta herramienta, permitiendo diagnósticos rápidos, oportunos y con apoyo especializado a distancia.

“Estamos felices, se completa la entrega del equipamiento de Tele-Electrocardiogramas en todas las postas de salud rural. Esto va a cambiar la salud en la Región de Aysén, porque ahora podemos tomar el examen en cada dispositivo y contar con la información de inmediato. Es un avance tanto preventivo como en urgencias, que permite tomar mejores decisiones en cada localidad. Es una excelente noticia para nuestros usuarios de la Red Asistencial, porque se garantiza equidad y atención oportuna” expresó, Juan Pablo Bravo Quintana, director del Servicio de Salud Aysén.

La implementación del sistema en la Red Asistencial permite que los exámenes se realicen directamente en la PSR y que sus resultados sean enviados de forma telemática a especialistas, agilizando la atención y mejorando la capacidad resolutiva en sectores apartados de la región.

Jenny Obando, Referente en la Red de Salud Digital explicó, “este es un examen rápido, demora menos de cinco minutos y es informado por un cardiólogo. Está disponible los siete días de la semana, las 24 horas del día y el paciente no necesita moverse de su posta o CESFAM, ni requiere preparación previa”, explicó Obando.

Con la incorporación de estos equipos se busca reducir los tiempos de espera para un diagnóstico y favorecer el traslado oportuno de los pacientes hacia centros de mayor complejidad cuando sea necesario.

El TENS encargado de la PSR de Villa Ortega, destacó este nuevo equipamiento puesto que los propios usuarios valoran de manera positiva este servicio.

“Este nuevo equipamiento acorta de manera significativa los tiempos de atención. Antes tomábamos el electro, lo imprimíamos y luego debía revisarlo la doctora; ahora, en menos de un minuto el examen se transmite al software y en menos de diez minutos tenemos el informe del cardiólogo. Para los adultos mayores y en casos de urgencia, es una ayuda enorme. Además, al trabajar coordinados con el SAMU, este sistema mejora mucho la respuesta en situaciones críticas” señaló, Marco Ojeda Aranda, el TENS de la PSR de Villa Ortega.

Con esta implementación, la Región de Aysén marca un precedente a nivel nacional al ser la primera en contar con electrocardiogramas en todas sus PSR. Una innovación que refleja el compromiso del Servicio de Salud Aysén por acercar las prestaciones a la comunidad, garantizando mayor equidad y resolutividad en los territorios más apartados.

Desde la Red Asistencial hicieron un llamado a todas las personas con molestias cardiovasculares o que formen parte de programas de salud como hipertensión y diabetes a acudir a su centro de atención para solicitar este examen, ya disponible en toda la región. Este avance beneficia especialmente a quienes padecen de enfermedades crónicas y a las personas mayores, que ahora pueden acceder a esta atención sin necesidad de trasladarse largas distancias.