“Aysén Day” presentó inversiones y destaca 35 millones de dólares para expansión de Puerto Chacabuco

Evento en Santiago impulsado por el Gobierno Regional y gremios de la zona contó con participación activa de autoridades de Emporcha.

Una importante participación tuvo la Empresa Portuaria Chacabuco (Emporcha) durante el “Aysén Day”, inédito evento impulsado por el Gobierno Regional, el Consejo Regional y diversas asociaciones gremiales de este territorio, el cual permitió dar a conocer en Santiago las oportunidades de inversión en diversos sectores productivos ayseninos.

En la instancia se confirmó un espaldarazo clave para el futuro mejoramiento de la infraestructura portuaria de Emporcha a través de fondos regionales, gracias a una gestión que permitirá incorporar en la Ley de Presupuestos una glosa específica de financiamiento.

A la usanza del “Chile Day”, la actividad reunió a distintas empresas e instituciones representativas de la Región de Aysén, para dar a conocer el Plan de Inversiones Regional y una serie de proyectos que se concretarán en los siguientes años en la zona. La misión fue encabezada por el gobernador regional, Marcelo Santana, y contó con la participación de autoridades nacionales, entre ellos, el vicepresidente ejecutivo de CORFO, José Miguel Benavente.

Entre los participantes, un rol destacado tuvo Emporcha, que aprovechó esta instancia para fortalecer su conexión con empresarios, gremios y autoridades, con el objetivo de identificar apoyos y fuentes de financiamiento, y consolidarse como un facilitador y socio clave en la estrategia de desarrollo de la región de Aysén.

“A través del puerto, de nuestras instalaciones fluyen los recursos naturales, fluyen los pasajeros, la carga en general, todo el sector productivo de la región que requiere de servicios portuarios. Nuestro rol es contribuir como puerto con un servicio eficiente, con una infraestructura en permanente recuperación, mantención y ampliación, al desarrollo de la región de Aysén y sus habitantes en los ámbitos productivos en sus distintos sectores”, señaló el presidente del directorio de Emporcha, Enrique Runin.

En tanto, el gerente general de la compañía, Felipe Candia, felicitó el espacio, destacándolo como un evento clave que permite “que confluyan distintos actores económicos que están trabajando en la región para lograr materializar inversiones y ampliar el abanico de alternativas productivas que tiene la región. Como puerto es muy relevante estar en este evento porque nos permite dar a conocer las potencialidades que tiene el puerto, nuestra infraestructura, equipos de trabajo, y también buscar nuevas alternativas de proyectos en materia de infraestructura, innovación u otros servicios que puedan ser interesantes para nosotros”.

Sobre la inversión anunciada para Emporcha, el ejecutivo explicó que “hoy día atendemos naves de hasta 190 metros de eslora, con esta inversión vamos a ser capaces de atender naves de hasta 230 metros, aumentar nuestro calado a 14,5 metros, por lo tanto, es un tremendo avance no solo para la empresa, sino que para la región. Esto viene a mejorar las condiciones habilitantes para que se desarrollen inversiones dentro del territorio de Aysén”.

DESARROLLO E INVERSIÓN PORTUARIA

Pesca, acuicultura, desarrollo de energías no convencionales, turismo e inversión público-privada en infraestructura vial, aérea y portuaria fueron algunos de los ejes que las autoridades y gremios destacaron durante el “Aysén Day” como emblemáticos para liderar el impulso a este territorio en la próxima década.

En ese contexto, y como parte del denominado “Plan de Desarrollo de Zonas Extremas” que proyecta inyectar 1.700 millones de dólares a la región, una iniciativa clave será el mejoramiento de la infraestructura de Puerto Chacabuco, administrada por Emporcha, donde se anticipa una inversión de unos 35 millones de dólares en la optimización de sus muelles, accesos y otros espacios.

Al respecto el gobernador de Aysén, Marcelo Santana, junto con valorar la participación de la portuaria en el “Aysén Day”, mencionó que “uno de los proyectos más emblemáticos para la región, sin duda, será la ampliación del puerto de Chacabuco”, anticipando incluso la posibilidad de apoyar el ingreso de privados mediante concesiones portuarias.

“Nos abrimos a que la inversión privada pueda ser un motor de desarrollo de la región, y en ese sentido, explorar modelos de concesiones, ya sea de infraestructura existente como el puerto, y también como de otras que tienen que potenciarse, como por ejemplo el tema de la zona franca”, mencionó.

Arturo Clément, presidente de Salmón Chile, también presente en el evento, valoró la colaboración con Emporcha. “Nos gustaría desarrollar una relación permanente y de largo plazo de cómo poder ir incrementando las condiciones portuarias de Chacabuco. Felices de colaborar en el futuro con ellos (…) Esa inversión para el puerto que anunció el gobernador regional, sin duda que mejora toda la conectividad, facilita todo el trabajo”, mencionó.

También Álvaro Fuentes, gerente general de Andean Silver, empresa que exporta concentrado de oro y plata desde el Puerto Chacabuco, celebró la conexión de Emporcha con el “Aysén Day”, añadiendo que “es súper bueno que se vaya mejorando la infraestructura en general como se ha mencionado en este foro; la interconectividad de la región es súper importante para todos los que estamos trabajando y desarrollando negocios allá”.