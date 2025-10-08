Edelaysen avanza con múltiples frentes de trabajo para reponer suministro en la zona sur de la Región de Aysén

Durante la jornada de este lunes personal técnico ejecuta diversas labores entre Bahía Murta y Puerto Sánchez, enfocadas en la reparación de estructuras dañadas y el restablecimiento progresivo del servicio eléctrico.

Edelaysen informó que mantiene sus equipos técnicos desplegados en la comuna de Río Ibáñez, continuando las labores de reposición del suministro eléctrico entre los sectores de Bahía Murta y Puerto Sánchez, afectados por los fuertes vientos que provocaron daños en la red eléctrica producto de caída de árboles y ramas sobre las líneas.

Durante la jornada, las brigadas pesadas han trabajado de forma continua en los mismos puntos críticos identificados previamente, realizando reposición de tramos dañados, nivelación de estructuras y despeje de vegetación. Las principales dificultades se deben a los desplazamientos a pie, ya que en varios sectores los accesos vehiculares permanecen inhabilitados, obligando al personal a transportar manualmente herramientas y equipamiento. A esto se suma el inicio de una lluvia leve, que ha complejizado las condiciones del trabajo en terreno.

En tanto, el personal de operaciones, junto al equipo de supervisión en terreno, ya concluyó sus labores iniciales y se reincorporó durante la tarde para apoyar directamente a las brigadas que trabajan en la zona más compleja. El plan contempla mantener los trabajos hasta entrada la noche, con el objetivo de seguir avanzando hacia el sector del cementerio de Murta y lograr nuevos progresos en la reposición del servicio.

“Sabemos que las condiciones en terreno son exigentes, pero nuestros equipos están trabajando con compromiso y todos los recursos disponibles para llegar a los sectores más afectados. Agradecemos la comprensión de nuestros vecinos y la colaboración de las autoridades, que han sido fundamentales para avanzar con seguridad”, señaló Juan Cifra, jefe de distribución de Edelaysen.

Edelaysen reiteró su compromiso con la comunidad de Río Ibáñez y destacó que continuará informando los avances de los trabajos, priorizando siempre la seguridad del personal y la pronta recuperación del suministro eléctrico.