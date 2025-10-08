Abren Ruta 7 Sur para el tránsito vehicular y conectividad de la comunidad

Desde Cochrane viajó esta mañana hasta el sector puente Traihuanca, en el km 785 aproximado de la Ruta 7 Sur la Secretaria Regional Ministerial de Obras Públicas, Paloma Jara Valdés junto al Delegado Presidencial de la Provincia General Carrera Cristóbal Barceló Veas, el Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones Hans Zimmermann Dueñas y el Jefe de Contratos de Vialidad MOP región de Aysén Patricio Duran, para constatar los trabajos realizados por los equipos tanto de empresas contratistas como viales que rompieron y cruzaron el rodado de 6 mil metros cúbicos y más de cinco metros de altura para abrir la Ruta 7 Sur definitivamente para el tránsito vehicular y entregar conectividad a la comunidad.

Desde la zona de los trabajos, la Seremi del MOP Paloma Jara Valdés, informó la apertura de la Ruta. “Este lunes 6 de octubre, a las 17: 00 horas estamos dando apertura a la Ruta 7 Sur, en el kilómetro 785 cerca del puente Traihuanca aproximadamente, tras rodado que mantenía cortada esta vía. Nos sentimos muy contentos, como Ministerio de Obras Públicas por el tremendo trabajo realizado por las empresas y por los equipos de nuestra Administración Directa”, destacó la autoridad regional de Obras Públicas.

En tanto, el Delegado Presidencial de la Provincia General Carrera, Cristóbal Barceló manifestó que esta es una gran noticia, y destacó el trabajo mancomunado que han realizado con Vialidad. “Hemos trabajado mano a mano con el Ministerio de Obras Públicas, en particular con la dirección de Vialidad, que han avanzado de una manera muy rápida, pero también muy efectiva para poder dar continuidad a la conectividad”.

Cabe señalar que, considerando las condiciones climáticas se tomarán dos medidas. Se mantendrá cierre preventivo nocturno desde Cerro Castillo por el norte, hasta cruce Murta por el sur, desde las 19:00 horas de hoy lunes 06 de octubre y hasta las 08:30 horas de mañana martes 07 de octubre; y además, se mantendrá restringido el tránsito para vehículos de hasta 20 toneladas en el km 785 aproximadamente. Mañana martes 07 de octubre se evaluará subir tonelaje, de acuerdo a funcionamiento de terraplén.