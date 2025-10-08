Alcalde Ariel Keim y Gobernador Marcelo Santana lideran despliegue en terreno tras Alerta Roja en la provincia General Carrera

El Municipio de Chile Chico activa maquinaria y apoyo a familias rurales afectadas por el sistema frontal que mantiene la Alerta Roja vigente en la zona sur de la región de Aysén.

Tras la declaración de Alerta Roja por evento meteorológico que afectó a las provincias de General Carrera y Capitán Prat, el alcalde de Chile Chico, Ariel Keim, junto al gobernador regional Marcelo Santana, encabezaron un recorrido por los sectores más afectados, con el objetivo de evaluar los daños y coordinar apoyo directo a las familias.

El municipio de Chile Chico ya se encuentra trabajando con maquinaria municipal en distintos sectores rurales, apoyando a vecinos y vecinas con el despeje de caminos, habilitación de accesos y asistencia a las familias afectadas por la emergencia climática.

Durante la jornada, las autoridades visitaron a los vecinos de El Viviana y Las Horquetas, en el sector de Mallín Grande, para luego continuar hacia Puerto Guadal, Puerto Bertrand y Río Leones, donde se registraron remociones en masa, crecidas de afluentes y afectaciones en caminos rurales.

El despliegue permitió evaluar en terreno la situación y coordinar acciones conjuntas para restablecer la conectividad y asistir a las familias que resultaron con mayores impactos producto del sistema frontal.

“Hoy hemos estado realizando un importante trabajo en terreno, complementando el levantamiento que desarrollamos durante el fin de semana, cuando ingresó este frente de mal tiempo que afectó directamente a nuestros vecinos del sector rural. Hemos sido testigos, junto al Gobernador y al Presidente de la Junta de Vecinos, de los daños que ha causado este sistema frontal y de la urgencia de apoyar a cada familia afectada. Agradezco al Gobierno Regional por estar presente en terreno; el Gobernador ha sido la primera autoridad regional en llegar hasta nuestra comuna para conocer de primera fuente la realidad que viven nuestros vecinos y vecinas del campo. Como municipio, seguiremos trabajando junto a nuestros vecinos y al Gobierno Regional para enfrentar esta emergencia y prepararnos para los próximos frentes que se anuncian”, señaló el alcalde Ariel Keim.

“Estamos revisando los daños que producto de la emergencia climática se vivieron a fines de la semana pasada. Destacó el trabajo que está haciendo el municipio en pos de retomar la conectividad y apoyar a los campesinos en distintas áreas. Como Gobierno Regional esperamos apoyar a la Municipalidad con recursos y realizar gestiones que nos ha planteado la comunidad, especialmente para reponer puentes y la conectividad celular, que se perdió hace algunos días.

Es muy importante estar en terreno para visualizar la realidad que viven nuestros pueblos”, destacó el gobernador regional Marcelo Santana. El municipio de Chile Chico mantiene desplegado a su equipo de emergencias y maquinaria municipal en diferentes puntos del territorio, trabajando en la habilitación de rutas y apoyo a los sectores rurales más afectados.

Desde la administración local recalcaron que este despliegue refleja el compromiso de estar en terreno junto a la comunidad, priorizando la seguridad, la conectividad y el bienestar de los vecinos.

Como parte de la jornada en terreno, en Puerto Guadal se llevó a cabo la entrega del Bono de Emergencia Agrícola, beneficio otorgado por INDAP en apoyo a los productores y familias rurales afectadas por la reciente emergencia climática. La instancia fue coordinada junto al Municipio de Chile Chico y el equipo PRODESAL, en el marco del acompañamiento a los sectores productivos que resultaron más afectados.