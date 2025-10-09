Mowi Chile y Universidad de Aysén firman convenio para fortalecer la formación profesional y la innovación regional

La compañía productora de salmones Mowi Chile firmó un convenio de colaboración con la Universidad de Aysén, orientado a promover actividades conjuntas en docencia, investigación y vinculación con el medio.

El acuerdo contempla no solo fomentar el aprendizaje práctico y la investigación, sino también impulsar actividades de divulgación científica como charlas, congresos y espacios de transferencia tecnológica que conecten a la comunidad universitaria con la industria acuícola. Además, promueve el desarrollo de proyectos de investigación e innovación orientados a contribuir al progreso sostenible de la Región de Aysén.

“Nos unimos en un propósito común: aportar al desarrollo de la Región de Aysén a través de trabajos conjuntos que impacten positivamente en la calidad de vida de las personas”, destacó Álvaro Pérez, gerente de Sustentabilidad y Asuntos Públicos de Mowi Chile.

El convenio también reforzará la formación profesional de estudiantes de Ingeniería Comercial, Civil Industrial y Civil Informática, a través de prácticas, pasantías, talleres y proyectos de titulación realizados en colaboración con Mowi Chile.

“El convenio abre muchas oportunidades para los estudiantes, desde las prácticas académicas y los semilleros de investigación, hasta la posibilidad de poner en práctica lo que aprenden en el aula y conocerlo desde la realidad de la industria. Y para los académicos, representa también movilidad y nuevas líneas de conocimiento a través de proyectos conjuntos de investigación”, señaló Carolina Aguirre Garzón, jefa de carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad de Aysén.

El acuerdo, que tendrá una vigencia inicial de cinco años, refuerza la visión de Mowi Chile de trabajar junto a instituciones locales para promover una industria cada vez más sostenible, transparente y conectada con las comunidades donde opera.

En esta línea, Juan Pablo Prieto Cox, administrador provisional de la Universidad de Aysén, relató que “desde la universidad entregamos capacidad de estudio e investigación, y Mowi ofrece espacios de práctica y desarrollo para los estudiantes. Pero, sobre todo, es una unión en torno a un propósito común: contribuir al desarrollo de la Región de Aysén mediante trabajos conjuntos que mejoren la calidad de vida de las personas”.