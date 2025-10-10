Municipio y dirigentes rurales de Cochrane lamentan falta de medidas concretas tras visita del subsecretario de agricultura

Cochrane.- Con altas expectativas se desarrolló esta mañana en el Centro Cultural de Cochrane la reunión entre el Subsecretario de Agricultura, Alan Espinoza Ortiz, autoridades locales y dirigentes del mundo rural, en el marco de la emergencia agropecuaria que afecta a la comuna de Cochrane y gran parte de la provincia Capitán Prat.

En la cita participaron el alcalde Patricio Ulloa Georgia, concejales, los diputados Marcia Raphael y René Alinco, consejero regional Rodrigo Rivera, además de representantes del SAG, INDAP y otros servicios del agro. Los productores locales expusieron la compleja situación que enfrentan tras semanas de intensas lluvias que han provocado graves pérdidas en animales, forraje, herramientas, cultivos e infraestructura predial.

El alcalde de Cochrane Patricio Ulloa Georgia señaló que existía una alta expectativa con la visita del Subsecretario, considerando que se trata de una autoridad política nacional y que Cochrane vive hoy una emergencia declarada. “Nuestros productores lo están pasando mal, han sufrido grandes pérdidas en animales, cultivos, herramientas e infraestructura. Por eso esperábamos medidas concretas. Sabemos del bono de 400 mil pesos anunciados por INDAP, pero los dirigentes han sido claros en que es insuficiente. Nos vamos desilusionados, porque el Subsecretario vino principalmente a escuchar lo que ya sabíamos, y ni siquiera quiso firmar un documento con los compromisos conversados.

Esperamos que el Ministerio de Agricultura utilice los recursos ofrecidos por el Gobernador Regional, quien puso a disposición el 2% de emergencia regional para bajarlo directamente a los productores de Cochrane y la provincia Capitán Prat”, expresó el jefe comunal.

Desde el mundo campesino, la dirigente Teresa Cruces Reyes manifestó la frustración de los vecinos rurales ante la falta de respuestas inmediatas. “Pensábamos que esta vez iba a llegar una respuesta concreta, porque venimos reclamando hace días que el bono de emergencia es insuficiente. Hemos tratado de dar esta pelea de forma calmada y respetuosa, pero la situación en el campo es muy dura: tenemos videos y fotografías que cualquier campesino no podría soportar. Los instrumentos del agro sirven, pero son soluciones de mediano o largo plazo. Lo que necesitamos ahora es ayuda real y urgente para quienes lo hemos perdido casi todo”, afirmó.

Por su parte, el Subsecretario de Agricultura Alan Espinoza Ortiz indicó que el Gobierno continuará levantando información para responder a la emergencia, comprometiendo trabajo conjunto con el SAG e INDAP. “Nos hemos reunido con las autoridades locales, parlamentarios y dirigentes rurales para conocer en terreno la afectación que ha provocado el mal tiempo en la zona sur de Aysén. Hemos comprometido trabajo con el SAG para abordar las complicaciones sanitarias en los animales, y a través de INDAP vamos a entregar apoyo directo a los productores afectados. Además, llevamos el compromiso de coordinar con el Gobierno Regional fórmulas que permitan apoyar a aquellos usuarios no INDAP que también se han visto perjudicados. Actualmente se están gestionando cerca de $270 millones para entregar a los productores del programa INDAP afectados por la contingencia”, señaló la autoridad.

Al cierre del encuentro, la prensa local desarrollo algunas consultas al Subsecretario. Ante la pregunta sobre cuál sería la respuesta inmediata a la comunidad, la autoridad señaló que “los equipos técnicos del Ministerio, del municipio, la Seremi de Agricultura y la Delegación Provincial están desplegados en terreno, trabajando para llegar de manera oportuna a los productores que han sido afectados”.

Consultado sobre las fechas concretas para la entrega de ayudas, explicó que “existe una declaración firmada por el director nacional de INDAP, que considera alrededor de 270 millones de pesos destinados a productores usuarios de INDAP”, agregando que “se está trabajando para poder entregar esos recursos de manera oportuna”.

Finalmente, frente a la consulta sobre las medidas para los agricultores que no pertenecen a INDAP, indicó que “se está evaluando junto al Gobierno Regional cómo poder llegar también a esos productores que no son parte del programa INDAP y que se han visto afectados por esta contingencia climática”.

Desde el municipio de Cochrane se reiteró el llamado a una respuesta rápida y coordinada, entregándole al Subsecretario —por parte del edil— un oficio con los puntos que no tuvieron respuesta en la mesa de trabajo levantada en Cochrane.

El documento, identificado con el Oficio N° 814 recoge las principales demandas del mundo rural y las propuestas formuladas por los dirigentes y el municipio, en el marco de la emergencia agropecuaria que afecta a la comuna.

El alcalde Ulloa enfatizó que la crisis ya está instalada en el territorio y que urge reforzar el apoyo al mundo rural, base de la identidad y la economía local.