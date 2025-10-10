Gobierno activa presupuesto para apoyar a productores en Aysén: Subsecretario de Agricultura recorre zonas afectadas

La medida busca entregar respuestas efectivas para recuperar la actividad productiva en los territorios rurales afectados por el sistema frontal que provocó daños en infraestructura y praderas, impactando directamente a pequeños agricultores y agricultoras de la región.

Este martes arribó a la región de Aysén el subsecretario de Agricultura, Alan Espinoza Ortiz, para coordinar las acciones de apoyo a las familias campesinas afectadas por un sistema frontal registrado a inicios de este mes, que dejó intensas precipitaciones, pérdida de infraestructura productiva, pérdida de ganado y afectación de praderas, principalmente en las provincias de General Carrera y Capitán Prat.

La visita se enmarca en la reciente activación del financiamiento de emergencia agrícola para la región, impulsado por el Ministerio de Agricultura a través de INDAP. Mediante la firma de su director nacional, Santiago Rojas Alessandri, se oficializó la medida y, a partir de este lunes, comenzó la entrega de recursos a las familias agricultoras de la región de Aysén afectadas por el reciente evento climático.

Despliegue en terreno

Gracias a este presupuesto, son 649 las y los usuarios INDAP de las comunas de Chile Chico, Rio Ibáñez, Cochrane, Villa O´Higgins y Tortel, que reciben apoyo para la subsistencia productiva silvoagropecuaria de sus operaciones, en base al catastro de necesidades ya elaborado por la Dirección Regional de INDAP en colaboración directa con las agencias de área de las localidades afectadas.

El subsecretario de Agricultura, Alan Espinoza Ortiz, junto al seremi de la cartera, Eugenio Ruiz Espinoza y la directora regional de INDAP, Yéssica Lagos Cárdenas, desarrolló este martes una agenda de trabajo en terreno que contempló reuniones con autoridades regionales y locales para coordinar las acciones de apoyo tras el sistema frontal. Además, encabezó un encuentro con las y los directores de los servicios del Agro y con las y los pequeños productores de las zonas afectadas, y concretó la entrega de alimento concentrado a familias damnificadas.

“Ha estado presente la institucionalidad del gobierno, a través de nuestro delegado presidencial regional, la delegada presidencial provincial, que han estado en terreno desde el día uno, junto a las instituciones del Ministerio de Agricultura. Pero también quiero relevar el trabajo colaborativo con los parlamentarios, el Gobierno Regional y su Consejo y también con los distintos alcaldes a lo largo de todo el territorio, para levantar, en conjunto, las necesidades más urgentes y seguir trabajando”, enfatizó el subsecretario.

El apoyo por emergencia agrícola considera un monto de hasta $400 mil por usuario en dinero o alimentación animal y apícola (fardos, bolos, concentrados, fructosa u otros), suministros para el tratamiento animal o apícola, así como insumos, bienes, equipamiento, u otros que se requieran para la subsistencia productiva silvoagropecuaria de los afectados.

“Hemos trabajo con todo el equipo desplegados este sábado y domingo levantado información que ha servido para elaborar un buen informe que nos permitió tener estos recursos en la región de Aysén y llegar con ayuda concreta a nuestras familias campesinas en un tiempo muy corto. Estamos contentos con el trabajo que se ha hecho y el apoyo que hemos tenido”, sostuvo la directora regional de INDAP, Yessica Lagos Cárdenas.

En tanto, el seremi Eugenio Ruiz Espinoza, valoró la articulación ministerial: “Quiero agradecer el gran apoyo que hemos tenido desde el nivel central, de nuestro subsecretario, de nuestra ministra. Hemos llegado mucho más rápido a dar respuesta a los requerimientos del mundo campesino, estuvimos desde la comuna de Villa O’Higgins, pasamos por Tortel, conociendo las necesidades y como damos respuesta a los requerimientos”.

El Ministerio de Agricultura mantendrá un permanente monitoreo de la situación, articulando esfuerzos con los municipios, la Delegación Presidencial Regional, el Gobierno Regional y los servicios del agro.