Gobierno Regional de Aysén aprueba financiamiento para importantes mejoras en salud

En total, se destinarán más de 2.200 millones de pesos para la conservación del Cesfam Víctor Domingo Silva, el Cesfam Alejandro Gutiérrez de Coyhaique y la reposición de ambulancias.

Coyhaique.- En su sesión plenaria, el Gobierno Regional de Aysén y su Consejo aprobaron tres importantes proyectos de financiamiento destinados a mejorar la salud en la región.

Se trata de la conservación de infraestructura del Cesfam Víctor Domingo Silva y del Cesfam Alejandro Gutiérrez, ambos de Coyhaique y de gran relevancia para la Atención Primaria de Salud (APS), por un total de 1.600 millones de pesos; además del financiamiento de 600 millones de pesos para la reposición de tres ambulancias, que reforzarán las localidades de Coyhaique, Puerto Cisnes y La Junta.

El gobernador regional de Aysén, Marcelo Santana Vargas, destacó el foco del trabajo de su administración: “Educación, salud, deporte son parte de las prioridades que nuestro Gobierno Regional, junto a su Consejo, han priorizado para invertir de la mejor manera los recursos que son de todos los ayseninos. Hoy día damos respuestas con obras de confianza a la ciudad mejorando sus principales centros de atención primaria de salud”.

El proyecto de “Conservación de Infraestructura APS Cesfam Víctor Domingo Silva”, contempla un monto de 635 millones de pesos que beneficiará a alrededor de 18 mil personas. Las obras incluirán la renovación integral del sistema eléctrico para mayor eficiencia energética, el recambio de puertas y ventanas, accesibilidad universal, mejoras térmicas y de habitabilidad.

El otro proyecto aprobado, la “Conservación de Infraestructura APS Cesfam Alejandro Gutiérrez”, abarca un total de 999 millones de pesos. Tiene el objetivo de renovar y optimizar las condiciones físicas del recinto, asegurando espacios adecuados y seguros para la atención de usuarios y el trabajo del personal de salud.

Se realizará tanto una conservación estructural como mejoras rápidas de alto impacto, en espacios comunes, en puntos de atención como el Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC) y la OIRS, además de mejoras en el vacunatorio, en el manejo seguro de residuos y la habilitación de un baño universal con accesibilidad inclusiva. La conservación de este Cesfam beneficiará a cerca de 30 mil personas.

Mientras que el proyecto de ambulancias busca reforzar la atención prehospitalaria y su coordinación con dispositivos de urgencia que operan en las distintas localidades de la región.

La consejera regional Ximena Novoa valoró la iniciativa y proyectó continuar con el trabajo en salud: Es “una inversión en salud, a través del convenio de programación, que presentara como iniciativa nuestro gobernador regional y tenemos tres ambulancias muy esperadas. Esperamos, prontamente, también, ver el Cesfam de Puerto Aysén, más ambulancias e ir creciendo como corresponde, con este Consejo Regional que, como le decía, está conectado con las necesidades de la gente de la región”.

El director del Servicio de Salud, Juan Pablo Bravo, destacó la importancia que está asignado el Gobierno Regional de Aysén al ámbito de la salud, con el impulso de proyectos que son de gran relevancia para la comunidad y que contribuyen a la calidad de vida de las personas.

“Estamos muy contentos como Servicio de Salud, porque se aprueban 2.200 millones, que es para reforzar la red prehospitalaria y, también, con un cambio radical aquí en la comuna de Coyhaique, en los dos CESFAM más grandes que tenemos. Va ser un cambio radical para nuestros usuarios, para nuestros funcionarios, que les va a dar una mejor calidad de vida y una mejor calidad asistencial. Así que estamos muy contentos y agradecidos y es un hito fundamental para la red asistencial para dar un salto en la salud”, explicó Juan Pablo Bravo, director del Servicio de Salud Aysén.

La aprobación de estos proyectos forma parte del compromiso del Gobierno Regional y el Consejo Regional de Aysén por mejorar la infraestructura pública y fortalecer el sistema de salud, respondiendo a las necesidades de los habitantes de la región.