Edelaysen habilita nueva sección web para facilitar a sus clientes consultar si son beneficiarios del subsidio eléctrico estatal

En el marco de su compromiso con mejorar la atención a sus clientes y acercar los beneficios estatales a través de soluciones digitales, Edelaysen habilitó una nueva sección en su sitio web donde los usuarios podrán consultar directamente si son beneficiarios del subsidio eléctrico entregado por el Estado.

Esta herramienta, disponible en https://web.gruposaesa.cl/web/saesa/subsidio-electrico, permite a los clientes verificar de forma rápida y segura su condición de beneficiarios. Solo se requiere ingresar el número de cliente asociado al servicio, información que se encuentra disponible en la boleta de electricidad.

“En Edelaysen estamos comprometidos con la transformación digital y con ofrecer soluciones simples y accesibles para nuestros clientes. Esta nueva sección es un paso más en ese camino, permitiendo que las personas accedan fácilmente a información relevante como el subsidio eléctrico”, señaló María de los Ángeles Gajardo, jefe servicio al cliente Edelaysen.

El subsidio eléctrico es una ayuda estatal dirigida a los hogares más vulnerables, para mitigar el impacto de las alzas en las tarifas. La postulación se realiza a través del sitio www.subsidioelectrico.cl, y el listado de beneficiarios es definido por el Ministerio de Energía.