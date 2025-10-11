Diputada Raphael: Solicitamos a Interior celeridad en la bajada de recursos para atender la emergencia regional

Durante tres días la parlamentaria se desplegó por la Provincia de Capitán Prat canalizando los requerimientos de las organizaciones gremiales y familias campesinas sobre los que continuará haciendo seguimiento ante autoridades nacionales.

Tras recorrer las zonas afectadas por el frente de mal tiempo que afectó al sur de la región entre ellas, Cochrane, Puerto Bertrand y Puerto Río Tranquilo, la diputada de Renovación Nacional, Marcia Raphael abordó los daños que constataron en terreno junto a las autoridades regionales y locales, además de las dificultades que continúan enfrentando las familias campesinas. En esa línea, la parlamentaria afirmó que insistirán en que el Ministerio del Interior otorgue celeridad a la entrega de recursos que permitan concretar los compromisos adquiridos.

Al respecto, la diputada, Marcia Raphael Mora, detalló que “estuvimos con las autoridades nacionales, el subsecretario de agricultura, autoridades municipales y lo más importante con dirigentes de los sectores campesinos y las familias de los sectores rurales que se han visto afectadas tras el frente de mal tiempo. En terreno, pudimos constatar lamentablemente pérdidas de ganado, algunos llevados incluso por el río, en otras zonas también hay ríos que salieron de su cauce, terrenos anegados y una serie de otras complejidades que están afectando ya su futuro”.

“En nuestro retorno al Congreso estaremos abordando esto con el Ministro del Interior, Alvaro Elizalde, porque estamos solicitando celeridad en la bajada de recursos de emergencia y que nuestros campesinos puedan tener la atención a las necesidades que tienen en estos momentos, que son muy complicadas, aquí sin duda, todas las autoridades de la región debemos colaborar para que las soluciones lleguen lo más pronto posible a las localidades que la están pasando mal en el sur de la región”, enfatizó Marcia Raphael.

Además, representante de Aysén en la Cámara baja, explicó que desde el Ministerio de Agricultura se están agilizando apoyos a familias de INDAP, en tanto, los fondos de emergencia que se están solicitando a Interior tienen por objetivo ir en complemento de estas ayudas, pero sobre todo llegar con recursos a las familias campesinas que no son usuarias de los servicios del agro.