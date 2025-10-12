Gobierno entrega más de 10.000 sacos de alimento animal gracias al financiamiento de emergencia agrícola INDAP

A partir del Financiamiento de Emergencia Agrícola aprobado por la Dirección Nacional de INDAP el pasado lunes 6, el Ministerio de Agricultura, en coordinación con delegaciones presidenciales, SENAPRED y municipios, está logrando aportar con ayuda directa a más de 600 familias campesinas de las provincias Capitán Prat y General Carrera.

Durante esta primera semana, marcada por la visita del subsecretario de Agricultura, Alan Espinoza Ortiz en las zonas afectadas, se coordinaron y ejecutaron diversas acciones en apoyo a las y los productores afectados por el evento climático. Dentro de las labores más relevantes, han estado aquellas destinadas a conseguir el insumo más demandado por las familias afectadas: alimento concentrado animal. Así, la gestión por parte de INDAP con proveedores externos e internos de la región, ha sido una pieza clave para dar respuesta a las necesidades existentes en la ruralidad de nuestra región.

En la provincia Capitán Prat, se logró esta primera semana entregar más de 500 sacos de concentrado, para campesinos de los sectores Colonia Sur y Norte, Rio Neff, San Lorenzo, Tres Lagos, Lago Vargas, Los Ñadis, Maitén, Cerro Negro y Tortel. Durante esta segunda semana, continuarán las entregas a cargo de la agencia de área INDAP Cochrane, en donde se espera recepcionar un total de 1880 sacos, beneficiando a alrededor de 154 campesinos de la provincia.

Por su parte, la provincia General Carrera, sector sur, entregó en las localidades de Puerto Guadal y Rio Leones 270 sacos. Asimismo, y gracias al reabastecimiento ocurrido durante este fin de semana, a partir de este lunes la agencia de área INDAP Chile Chico entregará 1470 sacos de concentrado, lo que permitirá completar el aporte necesario en Puerto Guadal y Mallín Grande, beneficiando a un total de 75 campesinos del sector.

Junto a ello, este domingo 12 arribó camión de concentrado en la provincia General Carrera, sector norte, con un total de 7.727 sacos de concentrado, iniciando la entrega el mismo día domingo en Bahía Murta y Puerto Tranquilo, con la presencia en el lugar del seremi de Agricultura Eugenio Ruiz Espinoza y la directora regional INDAP Yéssica Lagos Cárdenas. Durante la semana, continuarán las entregas a cargo de la agencia de área INDAP Ibáñez, en Cerro Castillo y Puerto Ibáñez.

Respecto al aporte entregado, la señora Angela Torres Lagos (89), horticultora y ganadera del sector Puerto Tranquilo, señaló este domingo “Para mi y para todos los campesinos es muy bueno. Yo no tengo un gran campo, tengo una parcela, está mi hijo trabajando allí. Para mi es muy bueno, por mis animalitos. Por INDAP estamos donde estamos ahora.”

“Hoy se ha logrado entregar sacos de concentrado animal a 104 productores y productoras, culminando con esto una semana de gran despliegue territorial en donde hemos llegado a familias de las localidades más afectadas con este evento climático.”, señaló el seremi de Agricultura.

Por su parte, la directora regional de INDAP indicó “Nuestro foco ha estado puesto en llegar con apoyos directos a nuestras familias campesinas de manera ágil y efectiva. Ha sido una semana de arduo y necesario trabajo en coordinación con diversas entidades públicas y privadas, y estamos viendo sus frutos.”