Feria Laboral #HayVacantes reunirá más de 200 oportunidades de empleo este 14 de octubre en Puerto Aysén

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) invita a toda la comunidad a participar en la Gran Feria Laboral Aysén 2025, que se realizará el próximo martes 14 de octubre, en el Gimnasio IND de Puerto Aysén, desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Consolidada como el evento de empleabilidad más relevante del año en la ciudad, esta feria busca conectar directamente a las y los habitantes de la provincia con empresas que actualmente están generando empleo en la región.

Se ofrecerán más de 200 vacantes laborales en sectores clave para la economía local, como la acuicultura, turismo, servicios, comercio y construcción.

“Esta feria representa una gran oportunidad para quienes están buscando empleo o desean mejorar sus condiciones laborales. Tendremos más de 200 ofertas reales de trabajo disponibles”, señaló Marcelo Borquez, coordinador provincial de SENCE en Aysén.